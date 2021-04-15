Уволенная чемпионка мира по фристайлу: «Пугает перспектива того, что ничего не изменится»

Источник материала: Tut.by

Уволенная из РЦОП по фристайлу чемпионка мира-2019 Александра Романовская рассказала YouTube-каналу «Я снимаю» , как проходит ее восстановление и почему она не рассматривает вариант переезда в другую страну.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Многие люди пишут: „Тебя же здесь опрокинули, езжай отсюда“»

— Многие люди говорят: «Тебе же опрокинули здесь по полной программе, езжай ты на хрен отсюда. Мы тебя благословляем». Фанаты спорта пишут, что с радостью и искренне будут болеть за нас, независимо от того, за какую страну мы будем выступать. Но для меня это очень сложно, начиная от момента переезда и заканчивая выступлениями и представлениями какой-то другой страны, — сказала Романовская.

Она также озвучила условие, при котором ее могут вернуть в команду.

— Меня уволили с условием того, что если я буду по своей инициативе тренироваться, восстанавливаться и покажу должный спортивный результат, то меня вроде как вернут в команду. Но меня немного сбивает с толку тот факт, что я уже вроде достаточно результатов показала, чтобы иметь место в команде, — отметила чемпионка мира.

«Не хочется жить с ощущением, что ты всегда в опасности»

— Пока единственное, в чем я нахожу мотивацию, это осознание того, сколько у меня единомышленников. Ищу какие-то поводы для радости, потому что их совсем мало в последнее время, — призналась фристайлистка. — Читаю уютные книжки, поигрываю на укулеле, выезжаю в лес погулять с собакой. Стараюсь что-то делать для души.

Если душа постоянно в напряжении и внутри натянутые струны, то это препятствует восстановлению. А учитывая, что последние полгода я всегда на нервах, то мое здоровье и мое колено за это спасибо не говорят. Стараюсь сейчас более уравновешенно себя вести.

Александра Романовская также поделилась своим страхом:

— Пугает перспектива того, что ничего не изменится. Не хочется постоянно жить с ощущением, что ты ничего не значишь, что ты всегда в опасности. Что, в случае чего, тебя могут просто раздавить. Это неправильно.