ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уволенная чемпионка мира по фристайлу: «Пугает перспектива того, что ничего не изменится»

15.04.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уволенная из РЦОП по фристайлу чемпионка мира-2019 Александра Романовская рассказала YouTube-каналу «Я снимаю», как проходит ее восстановление и почему она не рассматривает вариант переезда в другую страну.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Многие люди пишут: „Тебя же здесь опрокинули, езжай отсюда“»

— Многие люди говорят: «Тебе же опрокинули здесь по полной программе, езжай ты на хрен отсюда. Мы тебя благословляем». Фанаты спорта пишут, что с радостью и искренне будут болеть за нас, независимо от того, за какую страну мы будем выступать. Но для меня это очень сложно, начиная от момента переезда и заканчивая выступлениями и представлениями какой-то другой страны, — сказала Романовская.

Она также озвучила условие, при котором ее могут вернуть в команду.

— Меня уволили с условием того, что если я буду по своей инициативе тренироваться, восстанавливаться и покажу должный спортивный результат, то меня вроде как вернут в команду. Но меня немного сбивает с толку тот факт, что я уже вроде достаточно результатов показала, чтобы иметь место в команде, — отметила чемпионка мира.

«Не хочется жить с ощущением, что ты всегда в опасности»

— Пока единственное, в чем я нахожу мотивацию, это осознание того, сколько у меня единомышленников. Ищу какие-то поводы для радости, потому что их совсем мало в последнее время, — призналась фристайлистка. — Читаю уютные книжки, поигрываю на укулеле, выезжаю в лес погулять с собакой. Стараюсь что-то делать для души.

Если душа постоянно в напряжении и внутри натянутые струны, то это препятствует восстановлению. А учитывая, что последние полгода я всегда на нервах, то мое здоровье и мое колено за это спасибо не говорят. Стараюсь сейчас более уравновешенно себя вести.

Александра Романовская также поделилась своим страхом:

— Пугает перспектива того, что ничего не изменится. Не хочется постоянно жить с ощущением, что ты ничего не значишь, что ты всегда в опасности. Что, в случае чего, тебя могут просто раздавить. Это неправильно.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уволенная из РЦОП по фристайлу чемпионка мира-2019 Александра Романовская рассказала YouTube-каналу «Я снимаю», как проходит ее восстановление и почему она не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник 15 апреля: важные приметы и строгие запреты этого дня, у кого день ангела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by