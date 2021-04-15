«Белнефтехим»: При стабильном курсе рубля и ценах на нефть топливо до конца года подорожает на 5−6%

Источник материала: Tut.by

При условии стабильных цен на нефть и курса белорусского рубля цены на топливо в Беларуси до конца года планируют увеличить 5−6%. Такая информация содержится в протоколе заседания общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при концерне «Белнефтехим».



Фото: IADE-Michoko, pixabay.com

В протоколе отмечается, что стоимость топлива в Республике Беларусь остается минимальной по сравнению со всеми сопредельными странами, не применяющими бюджетный механизм демпфирования цен. Для адаптации потребителей к изменению цен концерном была определена в качестве базовой стратегия еженедельного изменения цен на топливо не более чем на 1 копейку за литр. В таком случае цена на топливо не снижается на такой же процент как падает цена на нефть, но и не растет таким же темпом в период роста котировок.

В целях сохранения ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов концерн продолжит реализацию стратегии поэтапного изменения цен с учетом всесторонней оценки изменения конъюнктуры рынков и анализа экономического положения производителей.

«При неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5−6%», — говорится в протоколе.

Напомним, с начала 2021 года цены на автомобильное топливо изменялись десять раз. Последний раз дизель и бензины подорожали на одну копейку 13 апреля.

С 13 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 80 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 90 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 12 копеек, ДТ — 1 рубль 90 копеек.

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