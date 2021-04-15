Актриса, которая расплакалась на встрече с Лукашенко, стала телеведущей. Вспоминаем биографию Нефедовой

Источник материала: Tut.by

С приходом весны одним цветком на экранах наших с вами телевизоров стало больше. В ряды ведущих программы «Наше утро» на ОНТ влился новый член команды — самая обсуждаемая сегодня белорусская актриса Ольга Нефедова. Брюнетка намекнула в своем недавнем интервью руководителю канала Марату Маркову, что не прочь вернуться (ранее Ольга вела проект «Песні тваёй краіны») — и вскоре появилась в эфире. По этому случаю мы предлагаем вспомнить очень яркую и насыщенную биографию Ольги Нефедовой в нашей постоянной рубрике «Звезды».

Маленькая Оля очень торопилась появиться на свет, поэтому даже не дождалась того времени, когда ее мама доедет до роддома. В одном из своих многочисленных интервью она рассказывала, что фактически родилась на вокзале, ведь схватки у мамы начались еще в поезде.

В отличие от многих актеров, которые с детства бредят профессией, Ольга о таком даже и не мечтала. Карьера доктора привлекала ее гораздо больше: она даже посещала клуб «Юный медик», а в свободное от учебы время помогала больничным санитарам в их нелегкой работе. Однако спустя годы поняла, что на самом деле медицине было суждено остаться лишь мечтой:

— Когда у меня сильно заболела мама, самый близкий в моей жизни человек, я старалась спасти ей жизнь, вместе сражались в больницах четыре года, — поняла, что врачом быть не могла бы. Слишком принимаю все близко к сердцу. Тогда в детстве я была очень свободолюбивым ребенком. В 7-м классе заявила маме-инженеру, что хочу стать актрисой. Меня не тюкали, родители развелись, когда мне исполнилось 13. Мама все время работала, а я была предоставлена сама себе и никогда не парилась.

После успешного окончания школы Ольга Нефедова отправилась в Москву. И не куда-нибудь, а в легендарный ГИТИС. Она прошла конкурсный отбор, в котором было 300 человек на место, и получила право сдавать предметные экзамены. Только вот зачем-то, перед самым сочинением, решила загулять со старшекурсниками на всю ночь. Об этом поступке звезда пожалела неоднократно:

— Я пережила самую настоящую звездная болезнь с поднятием на олимп в 17 лет. С последующим моментальным спуском на дно. А это самый лучший урок. Я отлично сдавала экзамены и решила, что уже схватила Бога за бороду. Все говорили, что я, такая талантливая и гениальная, обязательно пройду! Слетела я на последнем экзамене — на сочинении, которое из-за звездной болезни писала одной левой. За всю юность страшнее удара не было.

Позже Ольга признается, что могла бы остаться в Москве вольной слушательницей, но решила, что ее судьба здесь, в Минске. И не прогадала. Правда белой полосе в ее жизни предшествовали утомительные рабочие будни на фарфоровом заводе.

— Мама поливала меня водой, чтобы я проснулась в шесть часов утра, так как в восемь надо быть на заводе. Сначала была рабочей: считала тарелки и следила, чтобы они были не битые, ставила их в ящики и поднимала на конвейер. Там я, кстати, начала курить. Женщины, в подчинении которых я была, постоянно ходили на перекур, а меня оставляли одну на конвейере. Скоро я поняла, что нужно ходить с ними, так как работать не хотелось, и втянулась в курение.

Через несколько месяцев я стала контролером ОТК, а это еще хуже, чем просто рабочий. Я должна была ходить с линейкой и выявлять брак. Причем в работе взрослых женщин, у которых семьи, которые просят не снижать коэффициент.

А я человек жалостливый, и в результате тарелки неправильной формы направлялись в печь, где и лопались. Когда нам обратно приходил «бой» — битая посуда, меня вызвали к руководству и воспитывали по полной… Но все же хорошо, что фарфоровый завод был в моей жизни, так как на следующий год я сразу поступила.

Ольга стала студенткой Белорусского театрально-художественного института и успешно окончила его в начале 90-х. Интересный факт — ее приятельницей и соученицей была певица Анжелика Агурбаш .

Сразу по окончании учебы Ольгу приняли в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы. Молоденькой актрисе сразу доверили немало ответственных ролей, а потом вдруг наступило забвение.

— Самые главные и крутые свои роли сыграла в первые три года. Возможно, потому что у меня сложный характер, я могу спорить с режиссером, если мне что-то не нравится. Сейчас же идут по пути наименьшего сопротивления, спектакли порой делают за месяц. Все вертится вокруг потребительского мира, театр становится ремеслом. Какие-то роли мне сегодня отстегивают — именно «отстегивают». Николай Николаевич Пинигин любит повторять фразу: «Ленин здесь я!». Наверное, я — не Роза Люксембург, — сокрушалась актриса.

Только вот ее звездный час все-таки настал, несмотря на всех Пинигиных мира. Ольга устроилась на работу ведущей прямого эфира на первой белорусской ФМ-радиостанции. Тогда это было популярное медиа! До интернета, социальных сетей и ITunes. Стримы в реальном времени, постоянный интерактив и классная музыка. Эфиры Нефедовой ждали с нетерпением: низкий голос Ольги волновал воображение и по одному щелчку сделал ее узнаваемой.

— Все двери были открыты, везде была «наливайка», по одному жесту накрывались столы — сплошной большой праздник. Хорошо, что мама меня контролировала лет до 30. Если у меня были ночные эфиры — мама включала радио проверить, что я действительно веду эфир. Если я вела что-то в клубе «Юла» — мама могла прийти, посмотреть: таскаюсь я где-то и пью или же веду мероприятие. Был очень хороший сдерживающий момент, хотя тогда он меня жутко бесил, — говорила актриса.

Вместе со славой и популярностью пришли и большие деньги, которые Ольга с превеликим удовольствием… проигрывала в азартные игры.

— Был в моей жизни период казино — самый большой и гиблый адреналин. С 1995-го по 2005-й несколько машин, думаю, я проиграла. Гонорары за съемки тогда были хорошие. Это действительно болезнь, и опять же при помощи мамы я смогла остановиться. Сегодня направляю свою адреналиновую энергию в другое русло. Я, городской житель, купила 20 соток леса, где за полгода построила дом. Нанимала строителей, во все вникала, поскольку руководила всем этим процессом и платила за него. Научилась сажать помидоры-огурцы — для меня, белоручки, это все очень крутой адреналин: смогу или нет?

В личной же жизни актриса переживала не самые простые времена. Но так как женщина всегда умело разделяла шоу и реальную жизнь, то любопытные СМИ узнали о ее проблемах лишь много лет спустя и только то, что она сама хотела рассказать.

Была замужем дважды. В первый раз за своим однокурсником, имя которого не сохранила история. Отношения длились около 10 лет, пока Ольга не разлюбила своего супруга. Как женщина честная, она не стала водить его за нос и настояла на разводе. Со вторым супругом отношения продлились всего лишь два года.

— Отдаю себе отчет, что совершала ошибки. Первый брак по большой любви рухнул из-за расстояний, второй был уже моей ошибкой. В 38 лет я решила стать, как все: вышла замуж, чтобы родить, потому что так надо. Второй супруг, умнейший человек, был младше на 7 лет, но мы психологически были полными противоположностями. Через два года я подала на развод. Оказалось, что я не готова жить с патологически ревнивым человеком, не согласным с моей профессией. А еще после 40 у меня как будто бы с ресниц упали розовые шторки из тюля — я начала видеть мужчин. Поняла, что слишком много от них ждать не надо, как нас учили в юности. Поняла, что они намного слабее и большие приспособленцы, чем женщины, более продуманные. Что они настолько сейчас вырождены всеми этими кризисами.

Детей ни в одном из двух браков так и не появилось, хотя несколько раз актриса ждала ребенка. Всерьез размышляла о том, чтобы взять малыша из приюта, но потом поняла, что одна не потянет воспитание малыша.

— Страшные перекосы хорошо видны на мальчиках, которых мама растила одна. Какие бы хорошие они ни выросли — они вырастают с женской психикой. Я бы не смогла воспитать ребенка одна, а сейчас, наверное, не хватило бы и нервной системы. Взять и испортить человеку жизнь, психику? Да, я задумываюсь о том, что буду старой, но не плачу в подушку от того, что нет мужа с дитями и внуками.

А вот сюжет об Ольге, подготовленный

Поэтому всю себя Ольга отдала карьере. Она по-прежнему работала на радио и служила в театре, и даже пробовала себя в роли ведущей на телевидении. Не сомневаемся, что белорусские телезрители хором заявили: «Да это же наш ответ Гузеевой в «Давай поженимся», увидев Ольгу в амплуа свахи. И их можно понять: куда звезде одной роли до яркой брюнетки Ольги, которая за словом в карман не лезет. Эдакая отечественная Кармен.

Также, в отличие от Гузеевой, Ольга много снималась в кино. На ее счету под сотню киноработ. Правда главных ролей в них не так уж и много. Но Ольга не унывает! Даже сыграть роль алкоголички в фильме скандалиста Андрея Курейчика «Выше неба» так правдоподобно, чтобы все поверили — дорогого стоит. Поэтому неудивительно, что малейшие отклонения от курса «играть, играть и еще раз играть» у коллег, Нефедова воспринимает как личное оскорбление:

— Актером быть не так просто, как кажется. Ты должен приложить огромные усилия, чтобы доказать, что имеешь право быть на сцене. И вдруг, пройдя какие-то моменты, ты отказываешься от своей профессии, прикрываясь вроде бы благими намерениями, которыми выстлана дорога… — не могу найти этому оправдания.

Эти и другие многочисленные претензии Ольга бросила в лицо своим бывшим сослуживцам после их знаменитого августовского исхода из стен Купаловского театра 2021. А на встрече с руководством страны, обсуждая данную историю, эмоциональная актриса разрыдалась.

— Бросили своих, бросили стариков. Никто не подумал, что для Геннадия Овсянникова , который пережил несколько инфарктов, театр — это как для нас воздух. Он живет тем, что приходит на сцену. Я вспомнила интервью моей коллеги: «Я боюсь за зрителей, которые будут возвращаться после спектакля». Красиво звучит. А вы не побоялись за жизнь Геннадия Степановича?

Почему, когда в августе вы сделали, мне кажется, такой дешевый и нелепый жест, возложив к дверям театра грамоты, вы не принесли ключи от квартир, деньги, которые вы получали?

«Мы не можем работать, когда людей убивают». Я, доверчивый человек, уже не верю вам, мои бывшие коллеги. Вы же работаете по углам, по подвалам, читаете на чаепитиях — вам за это платят, это не секрет. Вы работаете, а мы, те, кто остался в театре, четыре месяца не работали. Это честно? Скажите, где правда?

Правда Ольги Нефедовой восторжествовала — преданность государству и делу всей жизни были вознаграждены. Возобновилась карьера на телевидении, есть уверенность в том, что и главных ролей у Ольги прибавится.

Так что даже маленькая ложечка дегтя не портит настроения: злые комментаторы связывают возвращение Ольги на экраны с ее эмоциональной речью, а также нередко шеймят Нефедову в интернете за ее, по их мнению, лишний вес. Актриса воспринимает нападки с присущей ей легкостью:

— Я была выше всех в классе — 1,76 роста, сначала сутулилась, но мама объяснила, что лучше быть высокой и длинноногой, чем маленькой и с кривыми ногами. Никогда не переживала, есть у меня лишние килограммы или нет, и за столько лет ни разу в жизни не сидела на диетах. Как-то похудела на 30 килограммов — перешла на правильное питание, тогда же бросила курить по настоянию второго супруга. Я не хотела бросать, но у меня образовался тромб на ноге, надо было лежать, чтобы он закрепился, была операция. Вот тогда я поправилась, а потом похудела. Потом снова поправлялась и худела. Но в какой-то момент поняла, что должна быть счастливой вот с этими руками-ногами-грудью и ростом — другого не будет. Надо быть счастливой здесь и сейчас.