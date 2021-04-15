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Доллар и евро снова дорожают, а российский рубль заметно падает. Что происходит на валютном рынке
Источник материала: Tut.by
Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 апреля растут. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 15 апреля
На торгах курс доллара вырос на 0,15% — до 2,6184 рубля, евро укрепился на 0,42% — до 3,1375 рубля, а курс российского рубля снизился на 1,4% — до 3,4052 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.10).
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,67 рубля (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт), а ниже всего — 2,62 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, Технобанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту во БСБ Банке — 2,616 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банк БелВЭБ — 3,19 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,138 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank — 3,132 рубля.
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