Доллар и евро снова дорожают, а российский рубль заметно падает. Что происходит на валютном рынке

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 апреля растут. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 15 апреля

На торгах курс доллара вырос на 0,15% — до 2,6184 рубля, евро укрепился на 0,42% — до 3,1375 рубля, а курс российского рубля снизился на 1,4% — до 3,4052 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.10).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,67 рубля (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт), а ниже всего — 2,62 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту во БСБ Банке — 2,616 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банк БелВЭБ — 3,19 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,138 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank — 3,132 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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