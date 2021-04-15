ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще три автодороги в Беларуси будут платными

15.04.2021 11:49 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Беларуси планируют сделать платными еще три дороги. Это предусмотрено госпрограммой «Дороги Беларуси» на 2021–2025 годы, которая опубликована в НЦПИ.

Сейчас общая протяженность «платок» составляет 1786 км, а к 2026 году этот показатель вырастет до 1957,8 км (на 172 км больше).

Платными хотят сделать эти участки: Орша-Витебск на трассе М8/Е-95, Речица-Калинковичи на трассе М10 и Слуцк-Радково (поворот на Солигорск) на трассе Р23.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируют сделать платными еще три дороги. Это предусмотрено госпрограммой «Дороги Беларуси» на 2021–2025 годы, которая опубликована в НЦПИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Маленькая дочь Пугачевой довела ее до слез в день рождения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by