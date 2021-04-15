Еще три автодороги в Беларуси будут платными

Источник материала: АФН

В Беларуси планируют сделать платными еще три дороги. Это предусмотрено госпрограммой «Дороги Беларуси» на 2021–2025 годы, которая опубликована в НЦПИ.

Сейчас общая протяженность «платок» составляет 1786 км, а к 2026 году этот показатель вырастет до 1957,8 км (на 172 км больше).

Платными хотят сделать эти участки: Орша-Витебск на трассе М8/Е-95, Речица-Калинковичи на трассе М10 и Слуцк-Радково (поворот на Солигорск) на трассе Р23.