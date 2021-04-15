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Нацбанк РБ ожидает в конце года ЗВР на уровне более $6 млрд

15.04.2021 11:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Золотовалютные резервы Беларуси в конце года, по оценкам Национального банка, составят более $6 млрд. Об этом сообщил на пресс-конференции 15 апреля председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

«С учетом исполнения внешних или внутренних обязательств золотовалютные резервы составили на 1 апреля $6,9 млрд. На конец года, с учетом прогнозируемых поступлений и выплат, по нашим оценкам, они составят более $6 млрд. Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг», - сказал Каллаур.

Как сообщалось, ЗВР Беларуси на 1 апреля 2021 года, по предварительным данным, составили $6,94 млрд (в эквиваленте), снизившись за март на $174,5 млн.

 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси в конце года, по оценкам Национального банка, составят более $6 млрд. Об этом сообщил на пресс-конференции 15 апреля председатель...
 
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