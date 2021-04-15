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Мужа политзаключенной правозащитницы Татьяны Гацура-Яворской депортируют из Беларуси на 10 лет
Источник материала: Партизан
Как стало известно «Белсат», мужа задержанной правозащитницы Татьяны Гацура- Яворской Владимира Яворского депортируют из Беларуси.
Тем временем сегодня самой Татьяне должны предъявить обвинение или выпустить.
Напомним, Татьяне Гацура-Яворской может быть предъявлено обвинение по ст. 293 УК ч. 3 ("финансирование массовых беспорядков").
Она была задержана 5 апреля и помещена в изолятор вместе с другими организаторами посвященной медикам выставки "Машина дышит, а я - нет".
Ее коллег оштрафовали.
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Как стало известно «Белсат», мужа задержанной правозащитницы Татьяны Гацура- Яворской Владимира Яворского депортируют из Беларуси.
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