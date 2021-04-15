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Мужа политзаключенной правозащитницы Татьяны Гацура-Яворской депортируют из Беларуси на 10 лет

15.04.2021 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно «Белсат», мужа задержанной правозащитницы Татьяны Гацура- Яворской Владимира Яворского депортируют из Беларуси.

Тем временем сегодня самой Татьяне должны предъявить обвинение или выпустить.

Напомним, Татьяне Гацура-Яворской может быть предъявлено обвинение по ст. 293 УК ч. 3 ("финансирование массовых беспорядков"). 

Она была задержана 5 апреля и помещена в изолятор вместе с другими организаторами посвященной медикам выставки "Машина дышит, а я - нет". 

Ее коллег оштрафовали.
 
 
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Как стало известно «Белсат», мужа задержанной правозащитницы Татьяны Гацура- Яворской Владимира Яворского депортируют из Беларуси.
 
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