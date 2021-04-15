В Минске прощаются с Леонидом Борткевичем

tut.by Зал Белгосфилармонии в 10 часов наполнила известная «Калыханка» «Песняров», но звучит она не для зрителей, а как знак прощания с Леонидом Борткевичем, пишет





На прощание пришли родные, друзья и коллеги известного «песняра», а также его поклонники.





Одним из первых пришел проститься с Леонидом Борткевичем его коллега по ансамблю Андрей Еронин. Он признает, что потерял коллегу и друга, но Леонид Леонидович останется в музыке легендарных «Песняров».





— Буквально 4 дня назад мы созванивались, он сказал, что написал новую песню, говорит «Бери гитару, приезжай — будем делать новую композицию». Я даже не знаю, о чем она. Это было за день до того, как он попал в больницу, — говорит Андрей Еронин. — Он не мог без музыки, без выступлений, хоть ему было тяжело гастролировать.





Известный белорусский музыкант Леонид Борткевич умер 13 апреля на 72 году жизни. Причиной смерти стал сахарный диабет, сообщал солист группы «Песняры под руководством Леонида Борткевича» Вадим Косенко.





Похоронят Борткевича на Московском кладбище.





Леонид Борткевич родился в 1949 году в Минске. С детства занимался музыкой: пел в хоре, окончил музыкальную школу по классу трубы.





В 1970-м стал солистом ансамбля «Песняры» и был одной из звезд этого ансамбля на пике его существования. Среди песен, которые исполнял Борткевич, — «Вероника», «Александрына», «Березовый сок» и другие.













В 1980 году оставил ансамбль ради учебы. А в 1989-м вместе с женой, знаменитой гимнасткой Ольгой Корбут, переехал в США.





Вернувшись на родину в 2000-м, присоединился к «Песнярам» Владимира Мулявина. А после его смерти создал коллектив «Песняры» под своим управлением.



