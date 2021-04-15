Новости о новых санкциях США против России обвалили рубль





В ходе торгов на Московской бирже доллар к 9 утра вырос до 77,1 рубля (плюс 1,2).





Евро при этом подорожал до 92,3 рубля (плюс 1,3 рубля к уровню предыдущего закрытия).





Ранее Reuters сообщил, что новые антироссийские санкции США могут включать ограничения, связанные с российским суверенным долгом. Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон объявит о новом обширном пакете рестрикций 15 апреля.





По данным Bloomberg, США вышлют из страны десять российских дипломатов и введут новые санкции против физических и юридических лиц из России.





enta.ru Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки, передает l



