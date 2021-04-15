ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новости о новых санкциях США против России обвалили рубль

15.04.2021 11:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Курс российского рубля обвалился к основным мировым валютам на фоне новостей о том, что новые санкции США могут коснуться госдолга России.


В ходе торгов на Московской бирже доллар к 9 утра вырос до 77,1 рубля (плюс 1,2).

Евро при этом подорожал до 92,3 рубля (плюс 1,3 рубля к уровню предыдущего закрытия). 

Ранее Reuters сообщил, что новые антироссийские санкции США могут включать ограничения, связанные с российским суверенным долгом. Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон объявит о новом обширном пакете рестрикций 15 апреля.

По данным Bloomberg, США вышлют из страны десять российских дипломатов и введут новые санкции против физических и юридических лиц из России. 

Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки, передает lenta.ru

По состоянию на 10.46 доллар и евро растут и на бирже в Минске, российский соответственно падает
 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс российского рубля обвалился к основным мировым валютам на фоне новостей о том, что новые санкции США могут коснуться госдолга России.
 
Новости дня
Новости разные
 
СМІ: прэзыдэнт ЗША Байдэн падрыхтаваў указ аб увядзеньні санкцый супраць Расеі. Што ў ім будзе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by