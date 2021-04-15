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Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения и Нагорный Карабах
15.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, говорится
Отмечается, что политики обсудили двустороннюю повестку и выразили настрой на укрепление союзнических отношений.
Кроме того, Лукашенко и Путин обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, в частности
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Политики выразили настрой на укрепление союзнических отношений.
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