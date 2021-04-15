Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения и Нагорный Карабах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что политики обсудили двустороннюю повестку и выразили настрой на укрепление союзнических отношений.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», – подчеркивается в релизе.