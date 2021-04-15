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Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения и Нагорный Карабах

15.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что политики обсудили двустороннюю повестку и выразили настрой на укрепление союзнических отношений.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», – подчеркивается в релизе.

Кроме того, Лукашенко и Путин обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, в частности ситуации вокруг Нагорного Карабаха, и обсудили график предстоящих встреч. Более подробно президенты остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.



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Теги: Минск
 
 
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Политики выразили настрой на укрепление союзнических отношений.
 
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