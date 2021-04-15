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Хроника четверга: суд над барабанщиком и разговор Лукашенко с Путиным

15.04.2021 11:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Снова идут суды, связанные с протестами после выборов. В Минске сейчас судят барабанщика группы «Требуем разойтись». А Лукашенко поговорил по телефону с Путиным — в том числе про Карабах. Продолжаем следить за политическими событиями четверга.

Лукашенко и Путин поговорили о «некоторых вопросах»

Лукашенко и Путин снова созвонились. «Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня, — информирует Кремль в свойственной ему манере. — Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях».

Барабанщика судят за организацию беспорядков

В Минске судят 30-летнего барабанщика группы «Требуем разойтись» Алексея Санчука. В ноябре на репетиции его арестовали по административному протоколу. После «суток» Санчук не вышел из изолятора. Теперь он обвиняется по нескольким уголовным «протестным» статьям. В частности, в том, что подобрал участников велопробегов, подталкивал к групповым действиям, нарушающим общественный порядок.

Хроника четверга: суд над барабанщиком и разговор Лукашенко с Путиным

 
Теги: Минск
 
 
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Снова идут суды, связанные с протестами после выборов. В Минске сейчас судят барабанщика группы «Требуем разойтись». А Лукашенко поговорил по телефону с Путиным —...
 
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