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Хроника четверга: суд над барабанщиком и разговор Лукашенко с Путиным
Источник материала: Onliner
Снова идут суды, связанные с протестами после выборов. В Минске сейчас судят барабанщика группы «Требуем разойтись». А Лукашенко поговорил по телефону с Путиным — в том числе про Карабах. Продолжаем следить за политическими событиями четверга.
Лукашенко и Путин поговорили о «некоторых вопросах»
Лукашенко и Путин снова созвонились. «Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня, —
Барабанщика судят за организацию беспорядков
В Минске
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Снова идут суды, связанные с протестами после выборов. В Минске сейчас судят барабанщика группы «Требуем разойтись». А Лукашенко поговорил по телефону с Путиным —...
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