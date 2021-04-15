Опрос BIPART: половина участников считает, что на силовиков бюджет тратит больше, чем здравоохранение и образование

Источник материала: Onliner

Результаты опроса BIPART показали : половина участников считают, что большая часть консолидированного бюджета Беларуси тратится на армию, суды и милицию. Лишь чуть более 4% опрошенных ответили верно — бó‎льшая часть денег уходит все же на образование и здравоохранение. К примеру, в этом году на образование планируется потратить 17,26% консолидированного бюджета Беларуси, на милицию и суды — 6,65% и на национальную оборону еще 3,36%.

Что за организация и что за опрос?

BIPART — Белорусский институт реформы и трансформации публичного администрирования, который занимается продвижением реформы системы публичного администрирования в Беларуси в соответствии с современными принципами и практиками.

Для оценки текущего уровня бюджетной грамотности населения организация провела в июне — июле 2020 года онлайн-опрос 1000 мужчин и женщин в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентативна половозрастной структуре Беларуси.





«В обществе полно бюджетных мифов»

«Неосведомленность белорусов по поводу расходов бюджета может быть связана с представлениями о наиболее значимых тратах для государства, — говорит эксперт SYMPA/BIPART Жанна Кулакова. — В обществе полно бюджетных мифов, например, о перерасходе средств на силовиков. Это снижает мотивацию платить налоги, повышает мотивацию уйти в тень, по максимуму ничего государству не платить».



Вот как выглядят расходы бюджета в процентах к общей сумме

Еще одна причина, из-за которой граждане ошибочно оценивают траты консолидированного бюджета, связана с тем, что у нас в принципе мало говорят на эту тему. В Беларуси сложилась такая ситуация, что бюджет активно обсуждается в СМИ и комментируется чиновниками разных уровней обычно только осенью, когда принимают республиканский бюджет, а это лишь часть консолидированного.

«Осенью в СМИ можно увидеть множество материалов и инфографик, которые показывают: вот, смотрите, силовики у нас обходятся в два раза дороже, чем здравоохранение, а госдолг обходится дороже, чем образование. Можно ли это назвать ошибочной интерпретацией? В принципе, нет, если СМИ пишут, что это республиканский бюджет, то формально это правильное утверждение», — считает эксперт.





«Но, как мы видим, люди не сильно понимают разницу между бюджетами разных уровней и, может, даже не знают, что у нас есть республиканский и местный бюджеты», — добавляет Кулакова и объясняет, что здравоохранение финансируется в основном из местных бюджетов, в то время как силовики получают финансирование из республиканского. А значит, имея данные только республиканского бюджета, не стоит делать вывод о тратах государства.

«Все страны тратят деньги на милицию, суды и армию, Беларусь в этом плане не является каким-то невероятным исключением»

Также на восприятие граждан о тратах государства влияет миф о бесплатности некоторых социальных услуг.

«Мы часто можем слышать даже от представителей государственной власти такие фразы, как „бесплатная медицина“, „бесплатное образование“. Это означает, что деньги берутся с неба и нам посылаются, как манна небесная. И это прямой антоним того, что это платные вещи, которые оплачиваются из бюджета страны и которые стоят больших денег», — говорит старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Лев Львовский.





Кроме этого, на знания белорусов влияет недостаточная прозрачность бюджетной политики и отсутствие у граждан возможности влиять на бюджетные решения: государство само решает, как и на что тратить.

«Можно использовать международный опыт. В Австралии практикуется такая штука: человек платит условно 500 долларов налогов. Налоговая ему в ответ предоставляет бумажку с графиком, где написано: из этих 500 долларов будет потрачено 100 долларов на образование, 50 на здравоохранение, 30 еще на что-то и далее по списку, — добавляет Жанна Кулакова. — Почти 10% бюджета на силовиков (милиция, суды, армия и так далее. — Прим. Onliner) — это много или мало? Как гражданин, обычный человек, налогоплательщик, я бы сказала, что 10% — это очень много».





«Но как специалист должна сказать, что все страны тратят деньги на милицию, суды и армию, Беларусь в этом плане не является каким-то невероятным исключением. Тратят деньги все страны, и не 0,5% и не 1% бюджета. Я не готова сейчас сказать четкие цифры по странам-соседям, но мы когда-то это сравнивали, и космической разницы, в принципе, нет. Здесь скорее встает вопрос об эффективности трат.

Налогоплательщики платят за безопасность, правопорядок, торжество закона, а что они получают — вот здесь вылезает проблема. То есть проблема не в самом факте расхода бюджетных средств на безопасность и правопорядок, это абсолютно нормальная мировая практика. Вопрос в том, что в итоге налогоплательщики получают», — подчеркивает Кулакова.

Как обстоят дела с бюджетной грамотностью белорусов в целом?

Согласно опросу BIPART, белорусы весьма оптимистичны насчет своих знаний: 80% респондентов считают, что они имеют представление об объемах средств, выплачиваемых в бюджет.

Но на деле правильно оценить размер обязательных отчислений с зарплаты способны менее 15%. Средняя оценка уровня бюджетной грамотности населения составила 2,02 балла из пяти возможных.





Лишь 15,2% респондентов в курсе, кто именно принимает республиканский бюджет (этим занимается Национальное собрание). Только треть опрошенных (32,2%) знают, что в ФСЗН направляется 35% заработной платы работника: 1% перечисляет сам работник и еще 34% — работодатель.

Тем не менее люди хорошо осведомлены о налогах. Почти 77% опрошенных верно ответили, что ставка подоходного налога составляет 13%. Без малого 67% правильно считают, что ставка НДС составляет 20%.