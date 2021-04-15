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В Барановичах мужчина нашел в мусорном контейнере части тела
Источник материала: Onliner
Вчера вечером житель Барановичей обнаружил в мусорном контейнере части тела женщины и вызвал милицию. Личность погибшей установлена, а в убийстве подозревается 50-летний минчанин.
Следователем с участием специалистов установлена личность погибшей, это 45-летняя жительница райцентра,
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками
УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») Уголовного кодекса Беларуси. Обстоятельства совершения преступления, в том числе мотив, устанавливаются.
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Вчера вечером житель Барановичей обнаружил в мусорном контейнере части тела женщины и вызвал милицию. Личность погибшей установлена, а в убийстве подозревается...
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