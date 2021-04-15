В Барановичах мужчина нашел в мусорном контейнере части тела

Источник материала: Onliner

Вчера вечером житель Барановичей обнаружил в мусорном контейнере части тела женщины и вызвал милицию. Личность погибшей установлена, а в убийстве подозревается 50-летний минчанин.

Следователем с участием специалистов установлена личность погибшей, это 45-летняя жительница райцентра, сообщает Следственный комитет.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан 50-летний минчанин. В настоящее время проводятся следственные действия с его участием.





УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») Уголовного кодекса Беларуси. Обстоятельства совершения преступления, в том числе мотив, устанавливаются.