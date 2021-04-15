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Режиссер «Форсажа» не исключил кроссовер с «Парком юрского периода»

15.04.2021 11:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Режиссер девятого фильма «Форсаж» Джастин Лин на прошедшей виртуальной пресс-конференции считает возможным создания кроссовера между «гоночной» и «динозавровой» франшизами — обе они принадлежат Universal Studios. Так он отреагировал на вопрос от журналистов, которые интересовались, возможно ли подобное.

«Я никогда не говорю „никогда“. И это часть нашей философии: не быть зашоренными или не обвешиваться ярлыками. Это все, что я могу сказать», — заявил Джастин Лин. Аналогичное мнение высказала и Мишель Родригес, проведшая аналогию с крупными корпорациями, которые в определенный момент существования могут объединиться.

В настоящее время планов по созданию проекта с условным названием «Форсаж и динозавры» нет, однако есть намерение закрыть историю Доминика Торетто 11 фильмами. Девятый, напомним, выходит в прокат 20 мая.


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Режиссер девятого фильма «Форсаж» Джастин Лин на прошедшей виртуальной пресс-конференции считает возможным создания кроссовера между «гоночной» и...
 
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