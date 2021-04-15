В Минске судят барабанщика группы «Требуем разойтись»

Источник материала: Onliner

30-летний Алексей Санчук — индивидуальный предприниматель из Минска, ранее не судим. Дома у него остались супруга и 8-летняя дочь. Во время протестов он был барабанщиком в группе «Требуем разойтись», в ноябре его арестовали по административному протоколу прямо на репетиции. Но после «суток» мужчина не вышел из изолятора. Сегодня он сидит в клетке суда Московского района столицы и обвиняется по двум уголовным статьям.

Его судят по ч. 1 и 2 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках), ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти).





Алексей Санчук обвиняется в том, что он умышленно, из корыстных побуждений подобрал участников велопробегов, после чего объединил их в сообщество с общением в телеграм-чате, где обучал их, склонял путем уговоров и убеждений к конкретным групповым действиям, нарушающим общественный порядок, распределял роли участников сообщества, морально и материально их поддерживал и др. и осуществил обучение и иную подготовку лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности. Он же обвиняется в том, что принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

По словам прокурора, 27 сентября, 4, 18, 25 октября и 1 ноября совершал такие действия совместно и согласованно с группой лиц, также осуществил блокирование движения транспорта (перекрывал дорогу) — «Минсктрансу» был причинен имущественный вред почти на 162 тысячи рублей. Он не погашен.

Интересно, что остальные лица не установлены — за все отвечает один Алексей. Прокурор подал ходатайство, чтобы всю сумму ущерба «Минсктрансу» выплатил обвиняемый.





Согласно обвинению, Алексей Санчук собирал в телеграм-чате людей, обучал их психологической устойчивости при неповиновении силовикам, указывал места протеста и т. д. При этом в обвинении звучит формулировка «массовые беспорядки под видом массовых мероприятий». Эти действия датируются июнем — ноябрем прошлого года.

В обвинении также говорится, что у Санчука нашли пневматическое ружье, лазерные указки, фейерверки, аэрозольные баллончики.

Обвинение Алексею понятно.

— Я признаю свою вину именно в тех действиях, которые я совершил, а квалификацию этих действий пусть дадут юридически образованные люди, — отвечает он на вопрос судьи и уточняет, что по ст. 342 УК признает себя виновным только в тех действиях, которые совершал. — По статье 293 виновным себя не могу признать, потому что таких действий я не совершал.

Суд решил сначала опросить свидетелей, потом исследовать письменные материалы дела и вещдоки, а после этого показания даст обвиняемый.

В суде выступает свидетель Виталий. Он знаком с Алексеем с августа, когда забирал у него «браслетики, которые тогда все носили», — их Санчук передал ему бесплатно.

— Много кто из знакомых спрашивал, где их взять, поэтому я взял штук десять, — говорит он.

(будет дополнено)