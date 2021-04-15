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В Минске начинают отключать отопление

15.04.2021 11:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске завершают отопительный сезон. Завтра батареи начнут отключать в административных зданиях и на производствах. В жилых домах, детсадах, школах и социальных объектах тепло пока оставят. Об этом сообщает телеграм-канал Мингорисполкома «Минск. Официально».

Решение о завершении отопительного сезона для общественных и административных зданий, промышленных и прочих объектов принято сегодня на заседании Минского горисполкома. Сроки прекращения теплоснабжения для остальных категорий потребителей будут зависеть от погоды.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске завершают отопительный сезон. Завтра батареи начнут отключать в административных зданиях и на производствах. В жилых домах, детсадах, школах и социальных...
 
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