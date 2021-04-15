В Минске начинают отключать отопление

Источник материала: Onliner

В Минске завершают отопительный сезон. Завтра батареи начнут отключать в административных зданиях и на производствах. В жилых домах, детсадах, школах и социальных объектах тепло пока оставят. Об этом сообщает телеграм-канал Мингорисполкома «Минск. Официально».

Решение о завершении отопительного сезона для общественных и административных зданий, промышленных и прочих объектов принято сегодня на заседании Минского горисполкома. Сроки прекращения теплоснабжения для остальных категорий потребителей будут зависеть от погоды.