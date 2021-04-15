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Маленькая дочь Пугачевой довела ее до слез в день рождения
15.04.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Младшая дочь Аллы Пугачевой довела певицу до слез: трогательное поздравление малышки в день рождения мамы умилило всех поклонников.
15 апреля Пугачева отмечает 72-й день рождения. В честь этого семья звезды устроила для нее праздничный сюрприз. Муж Максим Галкин и близнецы Гарри и Лиза купили подарки, нарисовали рисунки и подготовили стихи для любимой мамы.
В сети обсуждают новую публикацию в Instagram Максима Галкина: трогательный видеоролик произвел фурор среди поклонников.
Пугачева в нарядном платье спустилась в гостиную, где ее поджидали родные. Звезда сразу же умилилась цветам, которые заполнили комнату и приняла поздравление от мужа - праздничный торт и признания в любви. После звездную маму поздравил сын Гарри, но самый трогательный момент певице подарила маленькая Лиза.
"Мама, неповторимость есть в тебе, такую не найдешь на земле… Глаз от тебя не могу оторвать, счастья большого хочу пожелать", - продекламировала малышка, растрогав маму до слез. Поклонники присоединились к семье и также поспешили поздравить певицу.
Напомним, что недавно в сети умилялись
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15 апреля примадонна российского шоу-бизнеса отмечает 72-летие и принимает поздравления от родных и близких друзей.
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