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Как собирают березовый сок на Полесье — фото
15.04.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первыми в стране сбор березового сока начинают на Полесье и в Гродненской области, позже всех подключаются работники лесхозов Витебщины. Сезон березового сока в среднем длится три недели, при резком потеплении - 14 дней. Как только на березах появляются первые зеленые листики и деревья начинают "плакать", сбор сока заканчивается.
В министерстве лесного хозяйства планируют собрать в этом году более 14 тысяч тонн этого полезного напитка.
Большая часть добытого нектара направляется на перерабатывающие предприятия республики. Но желающие могут приобрести сок и на месте его сбора прямо в лесу. Ответственный сборщик сока рассчитает покупателя, выписывая чек, почти как в магазине. В нынешнем году в лесничествах продают сок по 18-20 копеек за один литр.
Если есть желание и время, можно попробовать заготовить сок самостоятельно. Для этого потребуется получить "лесной билет" и пройти краткий инструктаж в лесничестве. В противном случае можно получить штраф до 20 базовых - 580 белорусских рублей.
Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь, как собирают сок в нескольких лесничествах Лунинецкого и Лельчицкого районов Полесья.
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В этом году из-за затянувшейся зимы сбор березового сока в лесных хозяйствах республики начался почти на месяц позже обычного.
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