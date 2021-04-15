|
ПВО Беларуси и России начнут совместные дежурства
15.04.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Силы Единой региональной группировки противовоздушной обороны заступят на дежурство в середине текущего года, об этом проинформировал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб.
В Душанбе прошло заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ.
Как напомнил Голуб, в 2020 году министры обороны Беларуси и России утвердили план действий дежурных сил и средств белорусских ВВС и войск ПВО, а также российских ВКС.
"В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ", – сказал генерал-майор.
© Sputnik / Виктор Толочко
Проверить выстроенную систему станет возможным во время предстоящих совместных учений "Боевое Содружество-2021". Оперативно-тактическая тренировка пройдет на полигоне Ашулук. Окончательный экзамен ждет в сентябре на стратегических
Соглашение о совместной охране Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы было подписано еще в 2009 году, впоследствии в него вносились изменения.
В состав ЕРС ПВО входят пять авиационных, еще пять – радиотехнических, а также десять зенитных ракетных и одна часть радиоэлектронной борьбы. Во время создания из России в Беларусь были поставлены восемь дивизионов ЗРК С-300ПС.
Ранее стало известно, что в Беларуси и России будет
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обеспечивать охрану неба в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны будет 21 военная часть.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)