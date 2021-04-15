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ПВО Беларуси и России начнут совместные дежурства

15.04.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Силы Единой региональной группировки противовоздушной обороны заступят на дежурство в середине текущего года, об этом проинформировал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб.

В Душанбе прошло заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ.

Как напомнил Голуб, в 2020 году министры обороны Беларуси и России утвердили план действий дежурных сил и средств белорусских ВВС и войск ПВО, а также российских ВКС.

"В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ", – сказал генерал-майор.

© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь и Россия проведут тренировку ВВС и ПВО

Проверить выстроенную систему станет возможным во время предстоящих совместных учений "Боевое Содружество-2021". Оперативно-тактическая тренировка пройдет на полигоне Ашулук. Окончательный экзамен ждет в сентябре на стратегических маневрах двух стран "Запад-2021".

Соглашение о совместной охране Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы было подписано еще в 2009 году, впоследствии в него вносились изменения.

В состав ЕРС ПВО входят пять авиационных, еще пять – радиотехнических,  а также десять зенитных ракетных и одна часть радиоэлектронной борьбы. Во время создания из России в Беларусь были поставлены восемь дивизионов ЗРК С-300ПС.

Ранее стало известно, что в Беларуси и России будет создано три учебных центра для совместной подготовки военных. Учебный центр в Беларуси призван обеспечить готовность сил и средств к функционированию в рамках Единой региональной системы ПВО.

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Теги: Минск
 
 
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Обеспечивать охрану неба в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны будет 21 военная часть.
 
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