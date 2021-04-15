США передумали отправлять военные корабли в Черное море

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Информацию об отмене прохода военных кораблей через Босфор подтвердил глава МИД Турции Мевлют Чавушаглу.

Ранее посольство США в Анкаре уведомило турецкую сторону, что решено отменить проход двух военных кораблей в Черное море.

"Если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли", – сказал Чавушоглу турецким журналистам.

Напомним, ранее США сообщили о планируемом проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море. Как уточнял тогда источник в МИД Турции, американцы планировали находиться в акватории Черного моря с середины апреля до 4-5 мая.

Эти планы ожидаемо вызвали негативную реакцию в России. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американским военным кораблям "нечего делать у берегов России". По его словам, американцы таким образом просто испытывают Москву на прочность, "играют на нервах". Впрочем, у оппонентов ничего не получится, заверил он.

Читайте также:

Против кого направлены американские учения Defender Europe?

американские учения Defender Europe? Хазин: мировая экономика может рухнуть в любую минуту

в любую минуту Зачем Лукашенко идет на обострение с Западом