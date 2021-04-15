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США передумали отправлять военные корабли в Черное море
15.04.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Информацию об отмене прохода военных кораблей через Босфор подтвердил глава МИД Турции Мевлют Чавушаглу.
Ранее посольство США в Анкаре уведомило турецкую сторону, что решено отменить проход двух военных кораблей в Черное море.
"Если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли", – сказал Чавушоглу турецким журналистам.
© AFP 2020 / SAMUEL HARDGROVE
Напомним, ранее США сообщили о планируемом проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море. Как уточнял тогда источник в МИД Турции, американцы планировали находиться в акватории Черного моря с середины апреля до 4-5 мая.
Эти планы ожидаемо
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Два военных корабля должны были пересечь Босфор 15 апреля, но США внезапно поменяли планы.
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