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США передумали отправлять военные корабли в Черное море

15.04.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Информацию об отмене прохода военных кораблей через Босфор подтвердил глава МИД Турции Мевлют Чавушаглу.

Ранее посольство США в Анкаре уведомило турецкую сторону, что решено отменить проход двух военных кораблей в Черное море.

"Если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли", – сказал Чавушоглу турецким журналистам. 

© AFP 2020 / SAMUEL HARDGROVE
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Напомним, ранее США сообщили о планируемом проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море. Как уточнял тогда источник в МИД Турции, американцы планировали находиться в акватории Черного моря с середины апреля до 4-5 мая.

Эти планы ожидаемо вызвали негативную реакцию в России. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американским военным кораблям "нечего делать у берегов России". По его словам, американцы таким образом просто испытывают Москву на прочность, "играют на нервах". Впрочем, у оппонентов ничего не получится, заверил он.

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Теги: Минск
 
 
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Два военных корабля должны были пересечь Босфор 15 апреля, но США внезапно поменяли планы.
 
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