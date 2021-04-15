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Мужа правозащитницы Татьяны Гацуры-Яворской депортируют из Беларуси

15.04.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мужа правозащитницы Татьяны Гацуры-Яворской депортируют из Беларуси
В Национальном аэропорту / TUT.BY
Муж политзаключенной Татьяны Гацуры-Яворской должен покинуть Беларусь в течение трех дней, сообщил Еврорадио источник, знакомый с ситуацией. Владимира Яворского депортируют.

Сама Татьяна находится в заключении с 5 апреля. Сначала ее осудили в рамках административного процесса за якобы неповиновение сотрудникам милиции. Ее наказали штрафом, но не выпустили — перевели в СИЗО на улице Володарского. Тогда же стало известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. По какой статье, родным не сообщили.

У Яворских четверо детей, двое из которых несовершеннолетние. Обыск в доме проводили в присутствии 18-летнего Ольгерда и 9-летнего Данилы.

«Нам удалось убедить не забирать детские компьютеры, это было важно для них, ведь они сейчас учатся дистанционно. Дети очень переживали, они представляли, что такое происходит с преступниками, и не понимают, почему забрали маму», — рассказывал Владимир в интервью Deutsche Welle.


После задержания Татьяны забота о детях оказалась на нем. Правозащитники признали Татьяну Гацура-Яворскую политзаключенной.
 
 
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Сама Татьяна находится в заключении с 5 апреля.
 
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