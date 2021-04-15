Источник материала: UDF



В Национальном аэропорту / TUT.BY

рассказывал Владимир в интервью Deutsche Welle. «Нам удалось убедить не забирать детские компьютеры, это было важно для них, ведь они сейчас учатся дистанционно. Дети очень переживали, они представляли, что такое происходит с преступниками, и не понимают, почему забрали маму», —Владимир в интервью Deutsche Welle.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужа правозащитницы Татьяны Гацуры-Яворской депортируют из Беларуси Сама Татьяна находится в заключении с 5 апреля.

Сама Татьяна находится в заключении с 5 апреля. Сначала ее осудили в рамках административного процесса за якобы неповиновение сотрудникам милиции. Ее наказали штрафом, но не выпустили — перевели в СИЗО на улице Володарского. Тогда же стало известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. По какой статье, родным не сообщили.У Яворских четверо детей, двое из которых несовершеннолетние. Обыск в доме проводили в присутствии 18-летнего Ольгерда и 9-летнего Данилы.После задержания Татьяны забота о детях оказалась на нем. Правозащитники призналиполитзаключенной.