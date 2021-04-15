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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разворот! Доллар и евро опять дорожают утром 15 апреля на фоне обвала российского рубля Курс российского рубля рухнул на 0,0425 BYN - до 3,4112 BYN/100 RUB.

Утром на БВФБ на открытии торгов белорусский рубль подорожал к валютной корзине до максимума за 78 дней благодаря сильному снижению курса российского рубля.По даннымпо состоянию на 10:13:Курс доллара вырос на 0,0068 BYN - до 2,6213 BYN/USD и покинул минимум за 23 дня.Напомним, что вчера стоимость доллара рухнула на 0,0253 BYN. Сегодня утром доллар отыграл лишь четверть вчерашнего падения. Вероятно, в течение торговой сессии рост курса доллара продолжится.Курс евро подскочил на 0,0152 BYN - до 3,1397 BYN/EUR и оттолкнулся от минимума за 9 дней.Предыдущие пять дней евро непрерывно дешевел и потерял 0,0439 BYN.Курс российского рубля рухнул на 0,0425 BYN - до 3,4112 BYN/100 RUB, а вчера был зафиксирован резкий рост на 0,0356 BYN.В минувшую пятницу сотня российских рублей подешевела до минимума за 111 дней. На момент написания новости до этого уровня российскому рублю не хватает всего 0,0017 BYN.Позавчера Байден позвонил Путину и предложил пообщаться на территории третьей страны. Рынки это оценили позитивно. Доллар с 77 рублей обвалился до 75,5 рублей.Это была почти победа, но потом в США заявили, что сегодня опубликуют санкции против РФ и доллар на Московской бирже к 10 утра легко преодолел уровень 77,40 и оказался выше, чем в тот момент когда Байден звонил Путину.Евро последовал за долларом и утром в четверг подорожал до 92,65 российских рублей — максимума за 5,5 месяцев.Напомним, что вчера на волне позитива российский рубль опустил евро до уровня 90,38 российских рублей.