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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 15 апреля: важные приметы и строгие запреты этого дня, у кого день ангела Крик перепела слышится – примета того, что будет богатый сбор хлеба.

Обо всех приметах и табу этого дня, читайте ниже в нашем материале.Этот святой покровительствует всем делам, связанным с делами и прибылью. Титу молятся, чтобы он сделал работу выгодной, а год успешным, принес процветание и достаток.Много воды разлилось – будет хороший летний сенокос и богатый урожай.Крик перепела слышится – примета того, что будет богатый сбор хлеба.На юг 15 апреля летит клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.Глухарь кричит – ждите богатого урожая.Лед тает и тонет на озерах – будет плохой сбор урожая в этом году.Дергачи 15 апреля кричат – лето плодородным будет.Избегайте ссор и конфликтов, не думайте о плохом и не желайте никому зла.В древние времена крестьяне в этот день переходили на хлеб и квас, поскольку запас продуктов у них заканчивался.Было принято праздновать день Тита весело и в больших компаниях. Существовало поверье, что самым богатым будет тот, кто веселее всего проведет время.На Тита украинцы проверяли зерно для посева, а хозяйки отгоняли.Именины в этот день празднуют Григорий, Егор и Георгий.