ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эти знаки Зодиака накроет удачей в эпицентре весны: Глоба назвал избранных!

15.04.2021 11:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Эти знаки Зодиака накроет удачей в эпицентре весны: Глоба назвал избранных!
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на апрель 2021 сулит некоторым знакам Зодиака невероятное везение и удачу до конца этой недели. Павел Глоба назвал троих избранных, для которых наступает время пожинать плоды. Кто эти счастливчики - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет megagoroskop.

Рак


У Раков будут очень хорошо идти дела до конца этой недели. Глоба говорит, что удача сейчас полностью на вашей стороне. В личной сфере нужно больше времени уделять своей второй половине. А вот одиноким Ракам поиск любви лучше пока отложить и заняться более важными делами - к примеру, карьерой или учебой.

Лев


Львов ждет большая удача на работе, в бизнесе и в любой сфере, касающейся материальных дел и благ. В любви у вас будет все хорошо лишь в том случае, если вы перестанете быть эгоистом и прислушаетесь к любимому человеку, начнете помогать своей второй половине по дому, будете ходить на свидания.

Скорпион


В работе у этого созвездия все будет складываться достаточно просто и легко. Даже сложные задачи окажутся в реализации довольно простыми, в бизнесе все будет стабильно. Небесные светила рекомендуют Скорпионам не держаться за любовь, если она себя изжила, а отпустить ее. А если ваши чувства все еще живы, обязательно покажите их любимому человеку.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Львов ждет большая удача на работе, в бизнесе и в любой сфере.
 
Новости дня
Новости разные
 
Опрос BIPART: половина участников считает, что на силовиков бюджет тратит больше, чем здравоохранение и образование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by