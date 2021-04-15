Vulitsa Ezha назвала хедлайнеров первого фестиваля

Источник материала: Tut.by

Vulitsa Ezha назвала хедлайнеров первого уик-энда фестиваля: ими станут Intelligency, Parade of Planets, Pompeya и Groove Dealer. Первые два коллектива минчане смогут услышать 5 июня, вторые — 6 июня. Подробности — ниже.



Pompeya. Фото: Иван Пономаренко для SRSLY

Напомним, что шестой сезон большого городского пикника Vulitsa Ezha в ботаническом саду начнется 5 и 6 июня (всего летом пройдет три пикника). В программе, как всегда, более 100 блюд, множество локаций с развлечениями, маркеты с дизайнерскими вещами и экопродукцией и, конечно же, выступление музыкантов. Рассказываем, кто именно будет разрывать танцпол в начале лета.

Откроет фестивальный лайн-ап 5 июня живое выступление Parade of Planets. Минская поп-группа с танцевальной музыкой и текстами на французском и русском языках, что недавно заняла лидирующие позиции по ротациям на радио, а белорусы долго не верили, что это «наши». Музыканты врываются в шестой сезон городского пикника Vulitsa Ezha с популярными треками дебютного альбома Voyage.

После них на сцену выйдут те самые Intelligency, которые дадут первый большой фестивальный сет после долгого перерыва. Минские музыканты выступали на Vulitsa Ezha еще до того, как их трек August выстрелил на весь мир, а теперь возвращаются на нашу главную сцену в качестве хедлайнера, чтобы бомбить свой техно-блюз и рвать «инстаграмы» гостей.

В воскресенье, 6 июня, сцену начнет качать минская группа Groove Dealer, которая не впервые объединит зрителей городского пикника в ботаническом. Этим летом музыканты как всегда обещают привлекать внимание слушателя своим неординарным поведением, погружая посетителей феста в непринужденную атмосферу. Группа ловко смешивает жанры: от фанка и рока до drum’n’bass и hip-hop и создает на сцене жирнейший грув.



Groove Dealer. Фото: предоставлено организаторами Vulitsa Ezha

А вечером воскресенья, 6 июня, гостей ждут новые хедлайнеры — популярная российская группа Pompeya. Музыканты, играющие в жанре нью-вейв, выступают с концертами в России и за рубежом, а свои треки записывают в Лос-Анджелесе. В 2020 году они выпустили пятый полноформатный альбом Bingо. Наверняка в ваших плейлистах играет их трек «90», а теперь вы сможете услышать группу вживую.

Но это еще не все. Дневную музыкальную программу первых летних выходных городского пикника дополнят ребята из Radio Plato. Эта белорусская радиостанция создает атмосферу на Vulitsa Ezha не впервые. Музыкальных гурманов ждут четыре диджейских сета: африканский виниловый от Grand Master Rasta (Алексей Благодао — основатель дуэта Push’n’Pull), диджейское выступление Schmoltz — знатока европейской кухни с эдитами на советское диско, шансон и постпанк, танцевальные сеты от основателей Radio Plato — Stereobeaver и KorneJ.

Городской пикник Vulitsa Ezha Когда: 5−6 июня, с 12.00 до 22.00

Где: ботанический сад

Сколько: 10−12 рублей, абонемент на весь летний сезон — 50 рублей. Детям до 12 лет вход свободный Купить билет