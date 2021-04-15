Опять двойка. Почему у белорусов такой низкий уровень бюджетной грамотности

Белорусы в целом знают ставки уплачиваемых налогов, но степень познаний в госфинансах оставляет желать лучшего. Хотя бюджет в Беларуси принимает парламент, население считает, что это делает президент. Почему бюджетная грамотность населения остается низкой?





Белорусская казна глазами населения

Исследовательский центр BIPART подготовил отчет на основе опроса населения, посвященного бюджетной грамотности. Исследование проводилось как путем личных интервью с использованием бумажной анкеты среди 1077 респондентов, так и в онлайн-формате, в котором приняли участие 1000 человек. Презентация исследования состоялась 14 апреля, а первичные данные для него собирались летом прошлого года.

На основе исследования эксперты оценили уровень бюджетной грамотности населения Беларуси, и он оказался крайне низким — средняя оценка составила 2,02 балла по пятибалльной шкале.

Результаты опроса показали, что в некоторых вопросах, которые касаются наполнения казны, население разбирается неплохо.

Например, вопрос о ставке подоходного налога для физических лиц не вызвал у респондентов существенных затруднений. 76,9% опрошенных дали верный ответ (ставка подоходного налога, как известно, составляет 13%). Также у большинства опрошенных не вызвал проблем вопрос о ставке налога на добавленную стоимость (которая составляет 20%).

Заметно хуже дела обстоят с познаниями в области пенсионных отчислений. В Беларуси, как известно, в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) направляется 35% заработной платы работника, в том числе 34% перечисляет работодатель и 1% — сам работник. Правильно оценило общий размер отчислений в ФСЗН лишь 32,3% опрошенных.

Если с вопросами, которые касались наполнения белорусской казны, респонденты более-менее справились, то иные темы, касающиеся госфинансов, для населения — темный лес.

Республиканский бюджет в Беларуси принимает парламент. Правильный ответ в ходе опроса дали всего 15,3%. Наиболее популярный ответ — бюджет принимает президент. Так считают 26,9% респондентов. 12,2% участников опроса предположили, что бюджет принимает правительство, 7,1% — Национальный банк, а 23,9% респондентов сочли, что принятие республиканского бюджета осуществляют все перечисленные госинституты.

Также население не знает, кто в стране принимает местные бюджеты. В соответствии с бюджетным законодательством, местные бюджеты в Беларуси принимаются местными Советами депутатов, а население считает, что этим занимаются исполкомы.

Низкий уровень познаний в обществе и по вопросам расходной части бюджета.

Больше всего денег (средств консолидированного бюджета) в Беларуси уходит на финансирование образования и здравоохранения (в 2018—2020 годы на эти цели было потрачено около трети казенных средств). Для сравнения: на финансирование национальной обороны, судов и милиции в совокупности в 2018—2020 годы было потрачено около 10-11% расходов консолидированного бюджета.

Однако в представлении населения структура расходов казны выглядит наоборот.

В ходе опроса, проведенного исследовательским центром BIPART, лишь 5,9% мужчин и 10,5% женщин дали правильный ответ и отметили, что больше всего бюджетных денег тратится на образование и здравоохранение. В то же время 55,8% мужчин и 41,6% женщин заявили, что основная часть казенных денег расходуется на нужды армии, судов и милиции.

Невежество населения выгодно властям?

Неверные ответы по бюджетным вопросам вполне закономерны — данные исследования показывают, что население имеет туманное представление о материалах, в которых содержится информация о госфинансах.

С 2018 года Минфин публикует на своем сайте брошюру «Бюджет Республики для граждан», в которой в доступной форме рассказывается об основных показателях доходов и расходов. Между тем в ходе опроса лишь 7,5% отметили, что такой документ Минфином публикуется, и информация там о госфинансах преподносится простым языком для населения.

Более 40% опрошенных затруднились ответить на вопрос о том, что вы знаете об этой брошюре. Остальные же респонденты сделали неверные предположения о ее содержании.

В общем, не интересуются белорусы в большинстве своем показателями бюджета. Поэтому неудивительно, что по итогам опроса средний уровень бюджетной грамотности населения был оценен на двойку по пятибалльной шкале.

«В Беларуси отсутствуют возможности для граждан принимать участие в бюджетной политике. Поэтому население, не имея возможностей влиять на структуру доходов и расходов бюджета, не проявляет особого желания вникать в вопросы госфинансов», — считает аналитик Исследовательского центра BIPART Жанна Кулакова.

Учитывая, что принятие бюджета проходит без серьезных дебатов, для общества не имеет большого значения, кто принимает главный финансовый документ в стране, считает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский

«Люди не видят разных точек зрения, дискуссий по этой теме среди различных институтов власти, поэтому обществу по большому счету все равно, кто принимает бюджет — парламент, президент или правительство», — подчеркнул Львовский в комментарии для БелаПАН.

При этом экономисты уверены, что повышать уровень бюджетной грамотности нужно, так как только в этом случае бюджет будет отвечать интересам общества.

«Нацбанк принимал ранее программы повышения финансовой грамотности населения. Стоило бы сделать следующий шаг и разработать программу повышения бюджетной грамотности населения, расширить возможности граждан для прямого участия в бюджетной политике, размещать больше информации об исполнении бюджета в публичном доступе», — предложила Кулакова во время презентации исследования о бюджетной грамотности населения.

Вместе с тем, отвечая на вопросы БелаПАН, эксперт отметила, что явного желания повышать бюджетную грамотность населения государство пока не демонстрирует.

«Государство в Беларуси не очень заинтересовано повышать бюджетную грамотность населения и не готово предоставлять населению данные о потенциально неприятных явлениях», — считает Кулакова.

С таким выводом согласны и другие эксперты.

«Когда граждане начинают хорошо разбираться в бюджете, понимать, сколько на самом деле денег отдают в казну и что за это получают, они начинают больше требовать, в том числе, чтобы их мнение в части расходования бюджетных средств было учтено. Поэтому властям выгодно не то чтобы скрывать, но все-таки недоговаривать, рассказывая о бюджете», — отметил Львовский в беседе с корреспондентом БелаПАН.

В качестве подтверждения того, что государство делает явно мало для повышения уровня бюджетной грамотности населения, эксперты приводят ситуацию с ежегодная брошюрой «Бюджет Республики Беларусь для граждан», которая готовится Минфином с 2018 года.

«О ней мало кто знает, этот документ государство не продвигает. Наружная реклама на щитах в Минске не направлена на повышение бюджетной грамотности населения, ее цель — стимулировать людей платить налоги, и отсюда посылы типа “налоги — наше искусство”, “налоги — наша наука”, “налоги — наша армия”», — считает Львовский.

Тем не менее, у низкого уровня бюджетной грамотности населения существуют и отрицательные последствия для государства, поэтому власти, как считают эксперты, все-таки будут определенную информацию о госфинансах предоставлять обществу.

«Уже сейчас в обществе полно бюджетных мифов. Один из них — представление о том, что на силовиков и суды из бюджета выделяется больше денег, чем на образование и здравоохранение. Из-за существования таких мифов может страдать наполняемость бюджета и возникать недоверие к проводимой политике, поэтому государство все-таки должно быть заинтересовано в повышении бюджетной грамотности», — предположила Кулакова, отвечая на вопросы БелаПАН.

Экономисты предполагают, что и интерес населения к вопросам госфинансов, учитывая события последнего времени, будет повышаться.

«Политический кризис заставляет людей больше интересоваться вопросами о том, какие у них финансовые взаимоотношения с государством, сколько они отдают в бюджет, насколько государство зависит от них и насколько они зависят от государства. Поэтому можно все-таки предположить, что уровень бюджетной грамотности населения будет расти», — резюмировал Львовский.

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