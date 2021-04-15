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Опять двойка. Почему у белорусов такой низкий уровень бюджетной грамотности

15.04.2021 12:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусы в целом знают ставки уплачиваемых налогов, но степень познаний в госфинансах оставляет желать лучшего. Хотя бюджет в Беларуси принимает парламент, население считает, что это делает президент. Почему бюджетная грамотность населения остается низкой?

Опять двойка. Почему у белорусов такой низкий уровень бюджетной грамотности

 

Белорусская казна глазами населения

Исследовательский центр BIPART подготовил отчет на основе опроса населения, посвященного бюджетной грамотности. Исследование проводилось как путем личных интервью с использованием бумажной анкеты среди 1077 респондентов, так и в онлайн-формате, в котором приняли участие 1000 человек. Презентация исследования состоялась 14 апреля, а первичные данные для него собирались летом прошлого года.

На основе исследования эксперты оценили уровень бюджетной грамотности населения Беларуси, и он оказался крайне низким — средняя оценка составила 2,02 балла по пятибалльной шкале.

Результаты опроса показали, что в некоторых вопросах, которые касаются наполнения казны, население разбирается неплохо.

Например, вопрос о ставке подоходного налога для физических лиц не вызвал у респондентов существенных затруднений. 76,9% опрошенных дали верный ответ (ставка подоходного налога, как известно, составляет 13%). Также у большинства опрошенных не вызвал проблем вопрос о ставке налога на добавленную стоимость (которая составляет 20%).

Заметно хуже дела обстоят с познаниями в области пенсионных отчислений. В Беларуси, как известно, в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) направляется 35% заработной платы работника, в том числе 34% перечисляет работодатель и 1% — сам работник. Правильно оценило общий размер отчислений в ФСЗН лишь 32,3% опрошенных.

Если с вопросами, которые касались наполнения белорусской казны, респонденты более-менее справились, то иные темы, касающиеся госфинансов, для населения — темный лес.

Республиканский бюджет в Беларуси принимает парламент. Правильный ответ в ходе опроса дали всего 15,3%. Наиболее популярный ответ — бюджет принимает президент. Так считают 26,9% респондентов. 12,2% участников опроса предположили, что бюджет принимает правительство, 7,1% — Национальный банк, а 23,9% респондентов сочли, что принятие республиканского бюджета осуществляют все перечисленные госинституты.

Также население не знает, кто в стране принимает местные бюджеты. В соответствии с бюджетным законодательством, местные бюджеты в Беларуси принимаются местными Советами депутатов, а население считает, что этим занимаются исполкомы.

Низкий уровень познаний в обществе и по вопросам расходной части бюджета.

Больше всего денег (средств консолидированного бюджета) в Беларуси уходит на финансирование образования и здравоохранения (в 2018—2020 годы на эти цели было потрачено около трети казенных средств). Для сравнения: на финансирование национальной обороны, судов и милиции в совокупности в 2018—2020 годы было потрачено около 10-11% расходов консолидированного бюджета.

Однако в представлении населения структура расходов казны выглядит наоборот.

В ходе опроса, проведенного исследовательским центром BIPART, лишь 5,9% мужчин и 10,5% женщин дали правильный ответ и отметили, что больше всего бюджетных денег тратится на образование и здравоохранение. В то же время 55,8% мужчин и 41,6% женщин заявили, что основная часть казенных денег расходуется на нужды армии, судов и милиции.

 

Невежество населения выгодно властям?

Неверные ответы по бюджетным вопросам вполне закономерны — данные исследования показывают, что население имеет туманное представление о материалах, в которых содержится информация о госфинансах.

С 2018 года Минфин публикует на своем сайте брошюру «Бюджет Республики для граждан», в которой в доступной форме рассказывается об основных показателях доходов и расходов. Между тем в ходе опроса лишь 7,5% отметили, что такой документ Минфином публикуется, и информация там о госфинансах преподносится простым языком для населения.

Более 40% опрошенных затруднились ответить на вопрос о том, что вы знаете об этой брошюре. Остальные же респонденты сделали неверные предположения о ее содержании.

В общем, не интересуются белорусы в большинстве своем показателями бюджета. Поэтому неудивительно, что по итогам опроса средний уровень бюджетной грамотности населения был оценен на двойку по пятибалльной шкале.

Опять двойка. Почему у белорусов такой низкий уровень бюджетной грамотности«В Беларуси отсутствуют возможности для граждан принимать участие в бюджетной политике. Поэтому население, не имея возможностей влиять на структуру доходов и расходов бюджета, не проявляет особого желания вникать в вопросы госфинансов», — считает аналитик Исследовательского центра BIPART Жанна Кулакова.

Учитывая, что принятие бюджета проходит без серьезных дебатов, для общества не имеет большого значения, кто принимает главный финансовый документ в стране, считает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский

Опять двойка. Почему у белорусов такой низкий уровень бюджетной грамотности«Люди не видят разных точек зрения, дискуссий по этой теме среди различных институтов власти, поэтому обществу по большому счету все равно, кто принимает бюджет — парламент, президент или правительство», — подчеркнул Львовский в комментарии для БелаПАН.

При этом экономисты уверены, что повышать уровень бюджетной грамотности нужно, так как только в этом случае бюджет будет отвечать интересам общества.

«Нацбанк принимал ранее программы повышения финансовой грамотности населения. Стоило бы сделать следующий шаг и разработать программу повышения бюджетной грамотности населения, расширить возможности граждан для прямого участия в бюджетной политике, размещать больше информации об исполнении бюджета в публичном доступе», — предложила Кулакова во время презентации исследования о бюджетной грамотности населения.

Вместе с тем, отвечая на вопросы БелаПАН, эксперт отметила, что явного желания повышать бюджетную грамотность населения государство пока не демонстрирует.

«Государство в Беларуси не очень заинтересовано повышать бюджетную грамотность населения и не готово предоставлять населению данные о потенциально неприятных явлениях», — считает Кулакова.

С таким выводом согласны и другие эксперты.

«Когда граждане начинают хорошо разбираться в бюджете, понимать, сколько на самом деле денег отдают в казну и что за это получают, они начинают больше требовать, в том числе, чтобы их мнение в части расходования бюджетных средств было учтено. Поэтому властям выгодно не то чтобы скрывать, но все-таки недоговаривать, рассказывая о бюджете», — отметил Львовский в беседе с корреспондентом БелаПАН.

В качестве подтверждения того, что государство делает явно мало для повышения уровня бюджетной грамотности населения, эксперты приводят ситуацию с ежегодная брошюрой «Бюджет Республики Беларусь для граждан», которая готовится Минфином с 2018 года.

«О ней мало кто знает, этот документ государство не продвигает. Наружная реклама на щитах в Минске не направлена на повышение бюджетной грамотности населения, ее цель — стимулировать людей платить налоги, и отсюда посылы типа “налоги — наше искусство”, “налоги — наша наука”, “налоги — наша армия”», — считает Львовский.

Тем не менее, у низкого уровня бюджетной грамотности населения существуют и отрицательные последствия для государства, поэтому власти, как считают эксперты, все-таки будут определенную информацию о госфинансах предоставлять обществу.

«Уже сейчас в обществе полно бюджетных мифов. Один из них — представление о том, что на силовиков и суды из бюджета выделяется больше денег, чем на образование и здравоохранение. Из-за существования таких мифов может страдать наполняемость бюджета и возникать недоверие к проводимой политике, поэтому государство все-таки должно быть заинтересовано в повышении бюджетной грамотности», — предположила Кулакова, отвечая на вопросы БелаПАН.

Экономисты предполагают, что и интерес населения к вопросам госфинансов, учитывая события последнего времени, будет повышаться.

«Политический кризис заставляет людей больше интересоваться вопросами о том, какие у них финансовые взаимоотношения с государством, сколько они отдают в бюджет, насколько государство зависит от них и насколько они зависят от государства. Поэтому можно все-таки предположить, что уровень бюджетной грамотности населения будет расти», — резюмировал Львовский.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Теги: Минск
 
 
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