|
В барановичской мусорке обнаружили части женского тела
Источник материала: Навiны
Житель Барановичей сообщил в милицию об обнаружении в мусорном контейнере вблизи многоквартирных домов частей тела женщины.
По сообщению пресс-службы СК, следователь и специалисты межрайонного отдела ГКСЭ провели осмотр места происшествия. Погибшей оказалась 45-летняя жительница райцентра.
По подозрению в совершении преступления задержали 50-летнего минчанина. В областном УСК завели уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Барановичей сообщил в милицию об обнаружении в мусорном контейнере вблизи многоквартирных домов частей тела женщины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)