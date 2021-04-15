Каллаур берет пример с Прокоповича? Призывает хранить деньги в беларуских рублях

Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур поделился с журналистами своей инвестиционной стратегией.





tut.by "Я всегда сберегаю [деньги] в беларуских рублях. У меня стратегия сбережения — не менее 13 месяцев безотзывные вклады. Попросил мне сделать расчеты. За 5 лет доходность по сравнению с долларовыми сбережениями была на 70% выше", - цитирует Каллаура





Правда, он признался, что за последние 1,5−2 года она была на 5% ниже, чем у тех, у кого вклады были в долларах.









Основная часть этой суммы - срочные валютные депозиты. При этом вынос денег продолжается, но более медленными темпами - сейчас люди просто забирают безотзывные вклады, когда заканчивается срок.





клятвенные уверения Прокоповича в 2011 году о том, что "девальвации не будет" , после чего беларуский рубль в течении полугода обесценился почти в три раза, установив таким образом мировой рекорд девальвации. Что же касается попытки Каллаура убедить беларусов хранить деньги во вкладах в беларуских рублях, то все это очень напоминает, после чего беларуский рубль в течении полугода обесценился почти в три раза, установив таким образом мировой рекорд девальвации.





последние 10 лет Беларусь вошла в топ-3 в мире по росту инфляции. Нас опередили только Венесуэла и Южный Судан. Можно также вспомнить, что за





Ну и как после этого, вы все еще верите властям и готовы хранить свои кровные в банках (в смысле финучреждения, а не посуды) да еще и в беларуских рублях?



