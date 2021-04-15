От чего появляются отёки? Чек-лист продуктов, задерживающих воду

Источник материала: ОНТ

Часто просыпаетесь по утрам и недовольны своим внешним видом? Опухшее лицо, ярко выраженные носогубные складки, мешки под глазами – явно не то, что хочется видеть в зеркале с утра. И как в таком виде идти на работу?

Всё дело в лишней жидкости, которая задерживается в организме из-за неправильного питания. Особенно перед сном. Мы подготовили чек-лист продуктов, которые нельзя есть на ночь, чтобы не появлялись отёки.

Мучные изделия и крупы

Любые хлебобулочные изделия, макароны, а также некоторые виды круп (например, перловая и ячневая) лучше не есть на ночь. А всё потому, что они содержат клейковину или глютен. Это сложный белок, который повсеместно используется в хлебопекарном деле. Доказано, что он задерживает воду в организме и тем самым влияет на отёки.





Сладкое

Все знают, что лучше не есть сладкое на ночь, ведь это способствует набору веса. Быстрые углеводы поднимают настроение, но на утро выливаются в лишние килограммы, отёки и прыщи. Но если вы сладкоежка, лучше оставьте вкусняшки на утро.





Молочные продукты

Оказывается, кефир на ночь не так уж и полезен. Низкокалорийные продукты влияют на выработку инсулина, который связан с другим гормоном — альдостероном. Под его влиянием происходит задержка воды. Особенно это характерно при частом употреблении белком и редком – углеводом. Поэтому все говорят о сбалансированной диете.





Солёная и острая пища

Солёная и острая пища очень сильно влияет на отёчность. Это и маринованные огурчики, и чипсы, и селёдка. Всему виной поваренная соль, или хлористый натрий. Одна молекула натрия связывает молекул воды. Допустимая норма соли в сутки — не более 1,5 г соли.





Жирная еда и фастфуд

Колбасы, майонез, жирное мясо и пирожки – это очень тяжелые продукты для переваривания. Организм использует очень много ресурсов, в том числе и воды. Легкости после этого не ждите, а вот отечности — вполне. Поэтому выбирайте на ужин диетическое мясо птицы, кролика, нежирную свинина или говядину. Майонез можно заменить на сметану или греческий йогурт.





Алкоголь

Алкоголь – худший враг похудения и красивого отражения в зеркале. Отечёт не только лицо, но и конечности, а весы точно покажут прибавку в весе. Утром весы покажут прибавку веса. При попадании алкоголя в организм, начинается сильная интоксикация и сбой в работе многих систем. Нарушается и водно-солевой баланс, поэтому после приема алкоголя ощущается сильная жажда, а тело выглядит припухлым.





Фото: Pixabay, Getty Images

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