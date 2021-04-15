Учения белорусских разведчиков проходят на Обуз-Лесновском полигоне

Источник материала: ОНТ

Без шума и пыли. На Обуз-Лесновcком полигоне тренируются белорусские разведчики.

Задачи для этих бойцов всегда специфические – найти противника так, чтобы он не нашел их. Для этого в распоряжении самое передовое оснащение – от средств радиоэлектронной борьбы до современного оружия и маскировочных средств. В ходе учения проверяют системы управления силами и средствами разведки. Важно действовать слажено – любая ошибка может стоить целого подразделения.

Занятия проводят в рамках проверки готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к любым непредвиденным ситуациям.

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