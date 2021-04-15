Гороскоп на 16 апреля: в семье Скорпионов царит идиллия, а вот Близнецам придётся разрешать чужие споры

Источник материала: ОНТ

Овны, звёзды вам советуют не искать лёгких путей для выполнения задуманного. Старайтесь получать удовольствие от всего, чем занимаетесь. В сложной ситуации вам могут помочь друзья.

В центре внимания у Тельцов окажется личная жизнь. Сегодня вам необходимо проявить все навыки дипломатии. Стремление к явным изменениям и открытой конфронтации – не лучший вариант стратегии.

Выступать в роли третейского судьи придётся Близнецам. Вам с трудом удастся примирить враждующие стороны. Спор между коллегами может перерасти в конфликт.

Раков сегодня будет спасать чувство юмора. Ваше игривое настроение оценят не только близкие люди. Думать о работе у вас не получится.

Звёзды рекомендуют Львам оперативно решать рабочие вопросы. Нерасторопность может плохо отразиться на вашей репутации. Дела потребуют больше времени, чем планировалось ранее.

Девы поглощены иллюзией виртуального мира. Постарайтесь переключить своё внимание на занятия творчеством, тренинги, мастер-классы. Самосовершенствование пойдёт вам на пользу.

Весам звёзды обещают спокойный день. Удачными будут финансовые операции, рабочие совещания и переговоры. Прогулка на свежем воздухе благоприятно отразится на здоровье.

Гармоничная ситуация в семье у Скорпионов повлияет на эффективность запланированных дел. Уверенность и коммуникабельность позволят вам достичь взаимопонимания с партнёрами.

Стрельцам сегодня потребуется терпение и выдержка. К событиям дня отнеситесь спокойно. Полезными будут оздоровительные процедуры. Прислушивайтесь к советам врача.

Позитивное настроение Козерогов поможет в делах. Возможно продвижение по карьерной лестнице. Постарайтесь не вносить хаос и суету в личную жизнь.

Водолеи настроены на новое знакомство. Случайная встреча для вас может быть судьбоносной. Не отступайте от намеченного. Поездки и командировки будут удачными.

Рыбам надо рассчитывать только на свои силы. Вашему любимому человеку с вами не просто. Сегодня вы сами станете причиной некоторых разногласий. Найдите золотую середину во взаимоотношениях.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram