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В Риге неизвестные расстреляли мужчину в его собственном автомобиле
Источник материала: ОНТ
Дерзкое убийство в Риге. Футбольного менеджера застрелили в его же автомобиле прямо на дороге.
Неизвестные подрезали машину на перекрестке и начали стрелять. Началось преследование. Преступники гнали жертву, пока автомобиль менеджера не свернул с дороги. Он проехал по газону, снес часть ограждения и въехал на заброшенную парковку. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет очевидцев и водителей, которые могли запечатлеть преступление на видеорегистратор.
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Дерзкое убийство в Риге. Футбольного менеджера застрелили в его же автомобиле прямо на дороге. Неизвестные подрезали машину на перекрестке и начали стрелять....
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