В Риге неизвестные расстреляли мужчину в его собственном автомобиле

Источник материала: ОНТ

Дерзкое убийство в Риге. Футбольного менеджера застрелили в его же автомобиле прямо на дороге.

Неизвестные подрезали машину на перекрестке и начали стрелять. Началось преследование. Преступники гнали жертву, пока автомобиль менеджера не свернул с дороги. Он проехал по газону, снес часть ограждения и въехал на заброшенную парковку. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет очевидцев и водителей, которые могли запечатлеть преступление на видеорегистратор.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram