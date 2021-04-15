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Эвелина Хромченко и звёзды ОНТ предпочитают белорусскую косметику
Источник материала: ОНТ
Театр начинается с вешалки, а день на телевидении – с гримёрки. У телеведущих – особенный грим. Важно, чтобы макияж выдерживал свет софитов, волнение и разные погодные условия, ведь часто приходится работать в снег, дождь и жару. Поэтому косметика должна быть стойкой и максимально натуральной.
Уже давно в арсенале гримёров ОНТ превалирует отечественная косметика, порядка 75% процентов.
Наши торговые марки ценятся в разных странах мира, особенно в России. Продукцию любят за безопасность и полезные свойства. Гримёр Татьяна Агафонова для своей рубрики тоже использует исключительно белорусские средства.
Несколько лет назад известная телеведущая Эвелина Хромченко разместила в своем инстаграме фотографию белорусской туши и написала хороший отзыв. Постепенно тренд подхватили и другие звезды. Главное, что привлекает любителей отечественных бьюти-продуктов – соотношение цены и качества.
Так что вместо погони за громкими брендами мы советуем вам заглянуть в ближайший магазин и протестировать несколько отечественных новинок.
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Театр начинается с вешалки, а день на телевидении – с гримёрки. У телеведущих – особенный грим. Важно, чтобы макияж выдерживал свет софитов, волнение и разные...
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