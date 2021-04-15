Эвелина Хромченко и звёзды ОНТ предпочитают белорусскую косметику

Источник материала: ОНТ

Театр начинается с вешалки, а день на телевидении – с гримёрки. У телеведущих – особенный грим. Важно, чтобы макияж выдерживал свет софитов, волнение и разные погодные условия, ведь часто приходится работать в снег, дождь и жару. Поэтому косметика должна быть стойкой и максимально натуральной.

Уже давно в арсенале гримёров ОНТ превалирует отечественная косметика, порядка 75% процентов.

Татьяна Агафонова, гримёр: «Из любимых продуктов, которые мы можем назвать, это карандаши для губ, туши, у нас они все белорусского производства, румяна. Вот сейчас мы пробуем тональные средства различные. И очень мы любим некоторые кисти использовать тоже белорусского производства, особенно синтетические».

Наши торговые марки ценятся в разных странах мира, особенно в России. Продукцию любят за безопасность и полезные свойства. Гримёр Татьяна Агафонова для своей рубрики тоже использует исключительно белорусские средства.

Татьяна Агафонова, гримёр: «Карандаши для губ у меня только белорусского производства, я их очень люблю. Я сравнивала их со многими аналогами похожими по текстуре и по оттенкам, и вот остановилась именно на этих карандашах белорусского производства. Я их использую без помады».

Несколько лет назад известная телеведущая Эвелина Хромченко разместила в своем инстаграме фотографию белорусской туши и написала хороший отзыв. Постепенно тренд подхватили и другие звезды. Главное, что привлекает любителей отечественных бьюти-продуктов – соотношение цены и качества.

Татьяна Агафонова, гримёр: «Ведущие достаточно полюбили белорусскую косметику, качество её за последние годы стало гораздо лучше. Она стала лучше держаться, легче наноситься, гораздо легче в использовании стала».

Так что вместо погони за громкими брендами мы советуем вам заглянуть в ближайший магазин и протестировать несколько отечественных новинок.

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