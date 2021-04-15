В Миннесоте не утихают беспорядки после смерти еще одного афроамериканца

Источник материала: ОНТ

В Миннесоте четвертую ночь подряд продолжаются беспорядки. Полиция вновь применила силу против протестующих.

Новую волну спровоцировала гибель еще одного афроамериканца от рук стражей порядка. В городе Бруклин-Сентер манифестанты пытались проникнуть в полицейский участок. В силовиков летели бутылки и камни, взрывались петарды. Полиция отвечала слезоточивым газом, свето-шумовыми гранатами и резиновыми пулями. Только в одну из горячих ночей задержаны более 60 человек.

Накануне прокуратура бывшей сотруднице полиции Бруклин-Сентер предъявила обвинения в причинении смерти по неосторожности. Это предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Но позже её освободили под залог. Протесты по этому поводу проходят и в других городах страны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram