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В Миннесоте не утихают беспорядки после смерти еще одного афроамериканца

15.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Миннесоте не утихают беспорядки после смерти еще одного афроамериканца

В Миннесоте четвертую ночь подряд продолжаются беспорядки. Полиция вновь применила силу против протестующих.

Новую волну спровоцировала гибель еще одного афроамериканца от рук стражей порядка. В городе Бруклин-Сентер манифестанты пытались проникнуть в полицейский участок. В силовиков летели бутылки и камни, взрывались петарды. Полиция отвечала слезоточивым газом, свето-шумовыми гранатами и резиновыми пулями. Только в одну из горячих ночей задержаны более 60 человек.

Накануне прокуратура бывшей сотруднице полиции Бруклин-Сентер предъявила обвинения в причинении смерти по неосторожности. Это предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Но позже её освободили под залог. Протесты по этому поводу проходят и в других городах страны.

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В Миннесоте четвертую ночь подряд продолжаются беспорядки. Полиция вновь применила силу против протестующих. Новую волну спровоцировала гибель еще одного...
 
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