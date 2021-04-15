На какие чудеса способен мист и откуда в плампере ментол: краткий справочник косметических диковинок

Источник материала: ОНТ

Индустрия красоты развивается настолько быстро, что мы не всегда успеваем отследить её новинки. А со многими названиями и вовсе не разобраться без толкового beauty-словаря. Выясним, на какие чудеса способен люминайзер, как часто можно пользоваться гоммажем и что такое мист.

Кушон

Слово «кушон» переводится как «подушка». Под этим загадочным термином скрывается особая форма выпуска декоративной косметики. На верхнем уровне, прямо под крышкой футляра, находится мягкий спонж, похожий на подушечку, который, при нажатии, пропитывается средством, скрытым на нижнем уровне. Первыми в формате кушона появились тональные средства. Технология прижилась – теперь в таком виде выпускают румяна, хайлайтеры, блески и помады для губ.

Люминайзер

Ещё одно модное словечко в сфере красоты. Его используют для выделения выступающих участков лица – так можно легко скорректировать его форму. Главное преимущество люминайзера – естественное сияние, которое он дарит коже, и которого сложно добиться, используя, например, шиммер. Средство производят в виде порошка, спрессованной пудры, геля, крема или стика.

Плампер

Плампером называют блеск для губ, помаду или бальзам, которые содержат раздражающие кожу губ ингредиенты – ментол, корицу, имбирь или капсаицин. Под воздействием этих компонентов кровь приливает к губам, делая их ярче и объемнее. Также косметологи советуют пламперы для профилактики старения кожи губ.

Гоммаж

Это ещё одна разновидность отшелушивающего косметического средства для кожи. В отличие от скраба, гоммаж не содержит твёрдых абразивных частиц. Он бережнее очищает кожу, при этом, ухаживая за ней. Использовать гоммаж можно несколько раз в неделю, в зависимости от типа и состояния кожи.

Мист

Мисты для лица – волшебные бьюти-продукты, которые создают на лице эффект «тумана» (mist в переводе с английского). При распылении этого средства кожа словно окутывается легкой дымкой. В состав миста могут входить эфирные масла, глицерин, гиалуроновая кислота, антиоксиданты, растительные экстракты и другие полезные вещества.

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