Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили развитие белорусско-российских отношений

Источник материала: ОНТ

Президенты двух стран провели сегодня телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили международную повестку дня и график предстоящих встреч.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества накануне визита в столицу Беларуси российской правительственной делегации во главе с Премьер-министром.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram