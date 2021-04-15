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Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили развитие белорусско-российских отношений

15.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили развитие белорусско-российских отношений

Президенты двух стран провели сегодня телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили международную повестку дня и график предстоящих встреч.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества накануне визита в столицу Беларуси российской правительственной делегации во главе с Премьер-министром.

Фото: БЕЛТА    

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Президенты двух стран провели сегодня телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Белорусского лидера. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили...
 
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