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Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили развитие белорусско-российских отношений
Источник материала: ОНТ
Президенты двух стран провели сегодня телефонные переговоры,
Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили международную повестку дня и график предстоящих встреч.
Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества накануне визита в столицу Беларуси российской правительственной делегации во главе с Премьер-министром.
Фото: БЕЛТА
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Президенты двух стран провели сегодня телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Белорусского лидера. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили...
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