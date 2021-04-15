Церемония прощания с Леонидом Борткевичем проходит в Белгосфилармонии

Источник материала: ОНТ

Беларусь прощается с заслуженным артистом БССР – «песняром» Леонидом Борткевичем. Солист легендарного ансамбля ушел из жизни на 72-м году после продолжительной болезни.

Гражданская панихида проходит в Белгосфилармонии. На её сцене не раз выступал Борткевич. Дипломированный архитектор. По его проекту возведен кинотеатр «Октябрь» в Минске. Из архитектуры в музыку его переманил Владимир Мулявин. В Песнярах по-настоящему «громко» и зазвучал его голос. Музыканта вспоминают многочисленные коллеги по творческому цеху, и поклонники таланта.

Похоронят солиста золотого состава «Песняров» Леонида Борткевича на Восточном кладбище Минска – рядом с открывшим его Владимиром Мулявиным.

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