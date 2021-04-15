Самые нелепые наряды звезд на красной дорожке. Как вам третье фото?

Источник материала: ОНТ

Знаменитости на ковровой дорожке делают всё возможное, чтобы все говорил об их нарядах. И неважно, что скажут: плохое или хорошее. Поэтому звёздам приходится прибегать к максимальной креативности, забывая об адекватности. Мы собрали подборку самых нелепых и странных нарядов на красной дорожке.

1. Поп-дива Ники Минаж всегда удивляет своими экстравагантными образами. Но эта супермини-юбка и мохнатые гетры...





2. Удивлять нарядами способны не только девушки. Вот, например, американский автор песен, танцор и музыкант Рики Ребел решил впечатлить всех красных кожаным костюмом со странным ажурным зонтиком и маской.





3. Шведская певица Туве Ло решила сделать акцент на своей матке. Да, вам не показалось. Именно на ней. Интересно, к чему такой перфоманс?





4. Нелепый костюм краба или лобстера надела жена Фаррелла Уильямса Хелен Ласичан. Только вот по выражению лицу не скажешь, что она сделала это добровольно.





5. И, конечно, как в этой подборке без Леди Гаги. В этот раз на ней костюм Снежного человека.





Фото: Getty Images, Legion Media

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