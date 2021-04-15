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Отопительный сезон в Минске завершается: первыми без тепла останутся административные здания

15.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отопительный сезон в Минске завершается: первыми без тепла останутся административные здания

С 16 апреля отопление отключат в административных зданиях и на производственных объектах, такое решение было принято на заседании Мингорисполкома.

В жилых домах, детских садах, школах и других социальных объектах батареи пока останутся тёплыми.

Сроки завершения отопительного сезона для остальных категорий потребителей будут корректироваться с учётом погодных условий.

Фото: Pixabay

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С 16 апреля отопление отключат в административных зданиях и на производственных объектах, такое решение было принято на заседании Мингорисполкома. В жилых домах,...
 
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