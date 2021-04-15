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Отопительный сезон в Минске завершается: первыми без тепла останутся административные здания
Источник материала: ОНТ
С 16 апреля отопление отключат в административных зданиях и на производственных объектах, такое решение было принято на заседании
В жилых домах, детских садах, школах и других социальных объектах батареи пока останутся тёплыми.
Сроки завершения отопительного сезона для остальных категорий потребителей будут корректироваться с учётом погодных условий.
Фото: Pixabay
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С 16 апреля отопление отключат в административных зданиях и на производственных объектах, такое решение было принято на заседании Мингорисполкома. В жилых домах,...
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