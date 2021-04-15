Отопительный сезон в Минске завершается: первыми без тепла останутся административные здания

Источник материала: ОНТ

С 16 апреля отопление отключат в административных зданиях и на производственных объектах, такое решение было принято на заседании Мингорисполкома .

В жилых домах, детских садах, школах и других социальных объектах батареи пока останутся тёплыми.

Сроки завершения отопительного сезона для остальных категорий потребителей будут корректироваться с учётом погодных условий.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram