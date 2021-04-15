Кожаные брюки: как выбрать и с чем носить

Источник материала: ОНТ

Очень модные кожаные брюки вызывают много вопросов насчёт их выбора и стилизации, поэтому предлагаю разобраться ними подробнее. Многие сомневаются носить их или нет, удобно или нет, тепло или нет, а главное с чем. Расскажу на своём примере.

Вначале искала кожаные, а потом остановилось на экокоже и осталась вполне довольна. Поэтому на вопрос носить или нет, отвечу — да, носить. Во-первых, смотрятся они очень круто, в них комфортно (у меня джоггеры). Абсолютно легко с них можно удалить любую уличную грязь, что делает их абсолютно незаменимыми в межсезонье. Плюс в них достаточно тепло и они не продуваемы. Выбирайте ту модель, которая подходит вашему типу фигуры: от зауженных до клешных , сейчас актуальны все силуэты. Разве что, я бы не рекомендовала кожаные брюки-скинни, их нужно уметь правильно стилизовать.

С чем же все-таки их носить?

можно носить как обычные брюки или джинсы. Особенно актуально в сочетании с трикотажными вещами и с грубой обувью;

кто посмелее, может попробовать в сочетании с другими текстурами, такими как шифон, сатин и атлас;

рекомендую с жакетом, рубашкой и водолазкой;

обувь можно также пробовать разную: кроссовки, грубая обувь, казаки, весной будет классно смотреться с лоферами и туфлями.

Если вы не любите экокожу, то можно присмотреться к брюкам из натуральной кожи, но в цене они будут значительно дороже, но по удобству будут приблизительно одинаковы.





ФОТО: Pinterest

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