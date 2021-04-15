Стало известно количество мест в белорусских вузах на 2021 год

Источник материала: ОНТ

Время определяться с востребованной профессией! Появились окончательные цифры приёма в белорусские вузы и колледжи.

Так, в этом году на высшее образование могут претендовать 54 тысячи первокурсников. Колледжи зачислят более 39 тысяч абитуриентов. Больше стали цифры набора на технические, химико-биологические, медицинские и «айтишные» специальности. Чуть меньше абитуриентов примут экономические, юридические и гуманитарные направления. Цифры набора вузы и колледжи формируют исходя из реальных запросов экономики.

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