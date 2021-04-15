Создание и работу республиканской облачной платформы обсудили в Гродно

Источник материала: ОНТ

Гродно" class="one-news__figure-img">

В Беларуси продолжается создание республиканской облачной платформы для госорганов и предприятий. Как работает система, обсудили в Гродно.

Технология позволяет создать удобную базу для хранения важных данных. А главное, обеспечить полную безопасность информации. В первую очередь это касается документов, составляющих коммерческую тайну завода, бумаг исполкомов с ограниченным доступом, баз персональных данных клиентов ЖКХ или налоговых органов. Тема актуальная, особенно остро вопрос информационной безопасности встал в прошлом году, когда сайты и локальные сети взламывались хакерами, а закрытая информация попадала в интернет.

К республиканской облачной платформе уже подключились более 500 организаций и предприятий по всей стране. В ближайшее время о нюансах работы подробно расскажут в Могилевской и Витебской областях.

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