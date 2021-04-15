|
Создание и работу республиканской облачной платформы обсудили в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
В Беларуси продолжается создание республиканской облачной платформы для госорганов и предприятий. Как работает система, обсудили в Гродно.
Технология позволяет создать удобную базу для хранения важных данных. А главное, обеспечить полную безопасность информации. В первую очередь это касается документов, составляющих коммерческую тайну завода, бумаг исполкомов с ограниченным доступом, баз персональных данных клиентов ЖКХ или налоговых органов. Тема актуальная, особенно остро вопрос информационной безопасности встал в прошлом году, когда сайты и локальные сети взламывались хакерами, а закрытая информация попадала в интернет.
К республиканской облачной платформе уже подключились более 500 организаций и предприятий по всей стране. В ближайшее время о нюансах работы подробно расскажут в Могилевской и Витебской областях.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжается создание республиканской облачной платформы для госорганов и предприятий. Как работает система, обсудили в Гродно. Технология позволяет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)