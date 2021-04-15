ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Они уникальны! 15 фотографий особенных кошек и собак, которые не оставят вас равнодушными

15.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Они уникальны! 15 фотографий особенных кошек и собак, которые не оставят вас равнодушными

Абсолютно точно, что каждый питомец по-своему уникален. Но есть и те, чьи изюминки видны всем и сразу – достаточно только взглянуть. Например, разноцветные глаза, необычные лапки, интересный окрас шёрстки. Мы собрали подборку из 15 особенных кошек и собак, которые способны растопить сердце любого.

1. Кажется, будто тело этого питомца обваляли в муке, а голову забыли.


DaisyDoozer 

2. Гран-при в номинации «Самые милые щёки».


mzuricass 

3. А вы видели кота с чёлкой?


ViVilma 

4. А этот кот, кажется, позаимствовал одну лапку у другого кота.


sarahstars12 

5. Белые усы.


manayakasha 

6. Забавный белый хохолок.


bakedcinnamoonrolls 

7. Разноцветные глаза.


PRG013 

8. Просто посмотрите на его лапки!


Gracieh4 

9. «У моей собаки очень длинная шёрстка, которая мешает ей ходить в туалет. Вот так я решаю эту проблему до похода к грумеру», — рассказал хозяин.


CollieflowersBark 

10. Только взгляните на эту длинную шёрстку на лапках!


AFCBatmouth 

11. Пёс, который может навострить одно ушко.


blfmtnranger85 

12. Вы где-нибудь еще видели такие очаровательные подушечки на лапках?


sparklerfish 

13. Глаза, в которых можно утонуть.


Mpoweraz 

14. Пятнышки на языке в виде маски Крик.


Zutabega 

15. Сердечко на носу.


big_peen_uno 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Абсолютно точно, что каждый питомец по-своему уникален. Но есть и те, чьи изюминки видны всем и сразу – достаточно только взглянуть. Например, разноцветные глаза,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд над Цімам Беларускіх пачнецца 16 красавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by