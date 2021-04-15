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Они уникальны! 15 фотографий особенных кошек и собак, которые не оставят вас равнодушными
Источник материала: ОНТ
Абсолютно точно, что каждый питомец по-своему уникален. Но есть и те, чьи изюминки видны всем и сразу – достаточно только взглянуть. Например, разноцветные глаза, необычные лапки, интересный окрас шёрстки. Мы собрали подборку из 15 особенных кошек и собак, которые способны растопить сердце любого.
1. Кажется, будто тело этого питомца обваляли в муке, а голову забыли.
2. Гран-при в номинации «Самые милые щёки».
3. А вы видели кота с чёлкой?
4. А этот кот, кажется, позаимствовал одну лапку у другого кота.
5. Белые усы.
6. Забавный белый хохолок.
7. Разноцветные глаза.
8. Просто посмотрите на его лапки!
9. «У моей собаки очень длинная шёрстка, которая мешает ей ходить в туалет. Вот так я решаю эту проблему до похода к грумеру», — рассказал хозяин.
10. Только взгляните на эту длинную шёрстку на лапках!
11. Пёс, который может навострить одно ушко.
12. Вы где-нибудь еще видели такие очаровательные подушечки на лапках?
13. Глаза, в которых можно утонуть.
14. Пятнышки на языке в виде маски Крик.
15. Сердечко на носу.
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Абсолютно точно, что каждый питомец по-своему уникален. Но есть и те, чьи изюминки видны всем и сразу – достаточно только взглянуть. Например, разноцветные глаза,...
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