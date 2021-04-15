Они уникальны! 15 фотографий особенных кошек и собак, которые не оставят вас равнодушными

Источник материала: ОНТ

Абсолютно точно, что каждый питомец по-своему уникален. Но есть и те, чьи изюминки видны всем и сразу – достаточно только взглянуть. Например, разноцветные глаза, необычные лапки, интересный окрас шёрстки. Мы собрали подборку из 15 особенных кошек и собак, которые способны растопить сердце любого.

1. Кажется, будто тело этого питомца обваляли в муке, а голову забыли.



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2. Гран-при в номинации «Самые милые щёки».



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3. А вы видели кота с чёлкой?



ViVilma

4. А этот кот, кажется, позаимствовал одну лапку у другого кота.



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5. Белые усы.



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6. Забавный белый хохолок.



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7. Разноцветные глаза.



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8. Просто посмотрите на его лапки!



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9. «У моей собаки очень длинная шёрстка, которая мешает ей ходить в туалет. Вот так я решаю эту проблему до похода к грумеру», — рассказал хозяин.



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10. Только взгляните на эту длинную шёрстку на лапках!



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11. Пёс, который может навострить одно ушко.



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12. Вы где-нибудь еще видели такие очаровательные подушечки на лапках?



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13. Глаза, в которых можно утонуть.



Mpoweraz

14. Пятнышки на языке в виде маски Крик.



Zutabega

15. Сердечко на носу.



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