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Банк России запустил систему денежных переводов по номеру телефона. Сервис будет доступен и в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Денежные переводы между гражданами Союзного государства – по номеру телефона. Система единых платежей станет доступна для белорусов.
Она разработана Банком России. Наша страна станет первым пользователем такой опции уже к середине следующего года. Сервис позволит мгновенно переводить средства, банк значение не имеет, главное, чтобы он был подключён к системе. К услугам граждан и быстрый перевод с карты на карту. Также можно оплатить товары и услуги при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будет существенно ниже, чем при безналичной оплате карточкой.
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Банк России запустил систему денежных переводов по номеру телефона. Сервис будет доступен и в Беларуси
Денежные переводы между гражданами Союзного государства – по номеру телефона. Система единых платежей станет доступна для белорусов. Она разработана Банком...
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