Источник материала: UDF



Павел Каллаур

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава Нацбанка прокомментировал слухи о своей отставке Он заверил, что намерен профессионально выполнять свою работу.

— Одну мысль хочу донести. Мы рассматриваем актуальные вопросы ценовой и финансовой стабильности. Эта стабильность — общественное благо. Задача и профессиональный долг Нацбанка — прилагать усилия эти блага обеспечивать. Мы должны вернуться к среднесрочной цели — инфляция 5%. Я считаю своим профессиональным и гражданским долгом обеспечить защиту этих целей, — цитируетпортал