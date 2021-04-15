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Глава Нацбанка прокомментировал слухи о своей отставке

15.04.2021 12:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава Нацбанка прокомментировал слухи о своей отставке
Павел Каллаур
Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур прокомментировал разговоры о своей отставке словами «рано мне рыбалкой заниматься». Он заверил, что намерен профессионально выполнять свою работу.

— Одну мысль хочу донести. Мы рассматриваем актуальные вопросы ценовой и финансовой стабильности. Эта стабильность — общественное благо. Задача и профессиональный долг Нацбанка — прилагать усилия эти блага обеспечивать. Мы должны вернуться к среднесрочной цели — инфляция 5%. Я считаю своим профессиональным и гражданским долгом обеспечить защиту этих целей, — цитирует Павла Каллаура портал TUT.BY.
 
 
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Он заверил, что намерен профессионально выполнять свою работу.
 
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