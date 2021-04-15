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В магазинах Бреста цены на куриное филе доходят уже до 9,5 руб. А как же сдерживание цен?

15.04.2021 12:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В магазинах Бреста цены на куриное филе доходят уже до 9,5 руб. А как же сдерживание цен?
Цены на 14 апреля. Фото: Брестская газета
13 апреля куриное филе в одном из магазинов Бреста продавали по 9,49 рубля. При этом еще в марте оно стоило чуть дороже 7 рублей. Об этом сообщила «Брестской газете» читательница.

14 апреля в магазине той же сети филе цыпленка-бройлера стоило 8,15 рубля за килограмм замороженного фасованного и 8,99 рубля — охлажденное весовое. По 9,49 филе не было.

В некоторых других магазинах города стоимость филе в среду действительно доходила до 9,5 рубля, однако можно было найти и дешевле. В том же торговом объекте весовое филе продавали и по 7,99 рубля, и по 8,99, в зависимости от производителя.

«На сегодняшний день мясо птицы вошло в перечень из 62 товаров постановления Совмина № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости», — пояснил заместитель генерального директора по идеологической и организационно-кадровой работе ОАО «Птицефабрика «Дружба» Денис Дамарад. — Торговые сети имеют право устанавливать надбавки на те или иные товары. Я больше, чем уверен, что дело не в нас».


Кроме того, он упомянул о постановлении МАРТ № 19 «О регулировании цен на социально значимые товары». Именно этот документ и пролил свет на то, почему в некоторых магазинах подорожало куриное филе.

Дело в том, что в перечень социально значимых товаров входит «мясо кур, в том числе цыплят-бройлеров, охлажденное или замороженное, в тушках или в виде их частей — полутушки, четвертины, бедро, голень, окорочка, крылышки, грудка, набор для супа и др., за исключением филе и фаршей куриных».

Стало быть, куриное филе не входит в перечень социально значимых товаров и цены на него не регулируются директивно, в данном случае — постановлением.
 
Теги: Брест
 
 
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В некоторых магазинах города стоимость филе в среду действительно доходила до 9,5 рубля.
 
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