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В Польше задержали 19 хакеров из Беларуси и Украины. Ущерб - почти 400 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Полиция города Катовице (Польша) задержала 19 хакеров родом из Беларуси и Украины, которым, по версии следствия, удалось обмануть несколько сотен человек. Об этом сообщает издание
«Они являются членами организованной преступной группы, специализирующейся на взломе банковских счетов и хищении собранных там средств», — заявила пресс-секретарь полиции Катовице Александра Новара (Aleksandra Nowara).
По версии следствия, задержанные начиная с декабря 2020 года и заканчивая апрелем 2021 года отправляли SMS-сообщения (всего — 280 тысяч) с таким текстом: «Ваша посылка задержана из-за недоплаты в размере 0,5 злотого. Извините за причиненные неудобства. Пожалуйста, оплатите ее». К сообщению прикреплялась ссылка, ведущая на фейковую страницу «банка» для оплаты.
Как только пользователь переходил по ссылке, мошенники получали контроль над банковским счетом и переводили деньги себе. Ущерб оценили в полтора миллиона злотых, или порядка 394 тысяч долларов.
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Как только пользователь переходил по ссылке, мошенники получали контроль над банковским счетом и переводили деньги себе.
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