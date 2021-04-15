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В Польше задержали 19 хакеров из Беларуси и Украины. Ущерб - почти 400 тысяч долларов

15.04.2021 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полиция города Катовице (Польша) задержала 19 хакеров родом из Беларуси и Украины, которым, по версии следствия, удалось обмануть несколько сотен человек. Об этом сообщает издание wyborcza.pl.


«Они являются членами организованной преступной группы, специализирующейся на взломе банковских счетов и хищении собранных там средств», — заявила пресс-секретарь полиции Катовице Александра Новара (Aleksandra Nowara).

По версии следствия, задержанные начиная с декабря 2020 года и заканчивая апрелем 2021 года отправляли SMS-сообщения (всего — 280 тысяч) с таким текстом: «Ваша посылка задержана из-за недоплаты в размере 0,5 злотого. Извините за причиненные неудобства. Пожалуйста, оплатите ее». К сообщению прикреплялась ссылка, ведущая на фейковую страницу «банка» для оплаты.

Как только пользователь переходил по ссылке, мошенники получали контроль над банковским счетом и переводили деньги себе. Ущерб оценили в полтора миллиона злотых, или порядка 394 тысяч долларов.

 
 
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Как только пользователь переходил по ссылке, мошенники получали контроль над банковским счетом и переводили деньги себе.
 
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