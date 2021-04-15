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Минские власти объявили об окончании отопительного сезона в административных зданиях и на производствах

15.04.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Решение о завершении отопительного сезона для общественных и административных зданий, промышленных и некоторых других объектов принято 15 апреля на заседании Минского горисполкома.

Минские власти объявили об окончании отопительного сезона в административных зданиях и на производствах
Фото: pixabay.com

Батареи в административных зданиях и на производствах начнут отключать 16 апреля, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

В жилых домах, детских садах, школах и социальных объектах отопление продолжится. Сроки отключения теплоснабжения этих категорий потребителей будут зависеть от погоды, отметила пресс-служба.

Обычно отопительный сезон в столице завершается во второй-третьей декаде апреля. В прошлом году из-за пандемии отопительный сезон был продлен до 8 мая в жилых и административных зданиях и до 26 мая в учреждениях образования и здравоохранения.

 
 
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Решение о завершении отопительного сезона для общественных и административных зданий, промышленных и некоторых других объектов принято 15 апреля на заседании...
 
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