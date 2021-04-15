Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Мишустин завтра вылетает в Минск

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В четверг правитель Беларуси пообщался по телефону с президентом России. Что они обсуждали?





Фото kremlin.ru

По версии Пула Первого , Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие белорусско-российских отношений, обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч.

– Более подробно остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром, – сообщает «Пул первого».

В пятницу Михаил Мишустин встретится с Лукашенко, а затем и с премьер-министром Романом Головченко.

Обсуждали ли Путин и Лукашенко задержания белорусских граждан в Москве , не сообщается.