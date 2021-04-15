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Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Мишустин завтра вылетает в Минск
15.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В четверг правитель Беларуси пообщался по телефону с президентом России. Что они обсуждали?
Фото kremlin.ru
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– Более подробно остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром, – сообщает «Пул первого».
В пятницу Михаил Мишустин встретится с Лукашенко, а затем и с премьер-министром Романом Головченко.
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В четверг правитель Беларуси пообщался по телефону с президентом России. Что они обсуждали?
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