Генпрокуратура: в Беларуси за год стало в 2,4 раза больше киберпреступлений

Источник материала: Tut.by

В 2020 году в Беларуси зарегистрировано в 2,4 раза больше киберпреступлений по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры .



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В сообщении говорится: «В 2020 году зарегистрировано 25 575 киберпреступлений, что в 2,4 раза больше, чем в 2019 году (10 567). Их вес в общем объеме зарегистрированных преступлений возрос с 12% до 26,8%. Увеличение общего числа таких уголовно наказуемых деяний обусловлено ростом хищений путем использования компьютерной техники (ст. 212 УК) — с 8 075 до 23 587».

При этом в 2021 году тенденция на рост подобных правонарушений сохранилась. По информации ведомства, за январь-февраль этого года зарегистрировано 4289 киберпреступлений (плюс 240,9%). «Их вес в общем объеме зарегистрированных преступлений возрос с 10,6% до 29,7%», — уточняется в заметке.

По версии Генпрокуратуры, главными условиями участившихся киберпреступлений является проникновение информационно-коммуникационных технологий «во все сферы общественных отношений», значительное число пользователей Сети, растущий уровень использования онлайн-сервисов, глобализация виртуальной криминальной сети и недостаточный уровень цифровой грамотности населения.

Самыми распространенными способами совершения киберпреступлений в кредитно-финансовой сфере называются фишинг (подделка сайтов), вишинг (телефонное мошенничество «с применением методов социальной инженерии») и взлом учетных записей пользователей через вредоносные программы.